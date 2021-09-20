Безопасное голодания: 3 способа, которые помогут похудеть

Голодание – относительно новый тренд в похудении. Такой способ питания стал популярным недавно и уже нашел немало поклонников.

Если вы пытаетесь похудеть и хотите попробовать голодание, вам стоит узнать обо всех нюансах. Здорово 24 рассказывают о 3 популярных способах и как правильно их вводить в рацион.

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3 способа безопасного голодания

Однодневное голодание

О разгрузочном дне известно многим. Если вы попробуете такой вид голодания, точно захотите его повторять каждую неделю. Но важно правильно подготовить свой организм, чтобы не нанести вред. День перед этим не рекомендуем употреблять алкоголь и поздно ужинать тяжелой пищей, так вы дадите организму больше времени на перезагрузку и детокс. Начните с 7 часов вечера и следующие сутки пейте только воду комнатной температуры или чередуйте с травяным чаем. Можете продолжить детокс до 7 часов утра, так в сумме получится 36 часов.



Воду можно заменять травяным чаем / Фото Pexels

В течение этого времени отдыхайте, уделите время прогулкам в парке и ложитесь спать пораньше. Для первой попытки идеально подойдет выходной день. Не стоит пугаться побочных эффектов: головной боли, усталости и раздражительности. Выходить из голодания тоже нужно постепенно. Позавтракайте на следующее утро яблоком, через несколько часов можете съесть кашу на воде или небольшую порцию вареных овощей.

Интервальное голодание



Интервальные голодание – простой и быстрый способ похудеть / Фото Pexels

Это голодание куда лучше изнурительной диеты, ведь оно позволяет есть все, но маленькими порциями и в определенные промежутки. Главная цель: 8 часом едите, 16 – нет. И плюс в том, что из этих 16 часов половину занимает ночной сон. Такой способ питания ускоряет метаболизм и дарит хорошее самочувствие. Это также способствует улучшениям не только на физиологическом уровне, но и на психическом.

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Косметическое голодание



Сделайте детокст для кожи / Фото Pexels

Если и проводить детокс, то полноценный, включая кожу. Термин "косметическое голодание" впервые появился в 2011 году от японского создателя косметического бренда Mirai Clinical – Коко Хаяси. Он призывает периодически отказываться от косметики днем, чтобы нормализовать секрецию сальных желез и улучшить естественный защитный барьер кожи. В идеале диета должна длиться от 1 недели до 28 дней.