Повседневные дела, такие как уборка, садоводство и покупки, помогут поддержать себя в красивой форме. Эксперты собрали основные советы, которые помогут вам чувствовать себя и выглядеть здоровее без лишних усилий.

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1. Работайте над осанкой

По словам врачей, ровная спина может улучшить приток кислорода к мозгу, что дает больше энергии в течение дня и предотвращает переедание.

Во время сидячей работы старайтесь как можно чаще вставать, расправлять плечи и вдыхать полной грудью. Чтобы улучшить тонус мышц – напрягайте ягодицы и пресс.

2. Работа в саду и на огороде

Без упражнений и диет: 6 простых способов сжечь больше калорий / Фото Pexels

Хотите потренироваться, не посещая спортзал? В теплое время года вам поможет огород и сад. Этот альтернативный способ избавления от лишних калорий, принесет и дополнительные бонусы в виде овощей, фруктов, ягод или цветов.

Представьте себе, что даже стрижка травы ручной косилкой сжигает в среднем 400 калорий в час. Выкапывание грядок способно отнять 250 калорий всего за 60 минут. Также вы можете потерять 175 калорий в час, приступив к прополке.

3. Пейте больше воды

Многочисленные исследования утверждают, что употребление воды положительно отражается на теле и самочувствии.

Так, например, употребление одной порции (0,5 литра) воды связывают с большими затратами энергии в состоянии покоя. Согласно другим данным, людям с избыточным весом, которые потребляли более 1 литра жидкости в день, худели быстрее.

4. Убирайте в доме

Без упражнений и диет: 6 простых способов сжечь больше калорий / Фото Pexels

Если вы ненавидите спорт и работы по дому – объедините их. Специалистка по правильному питанию Терри-Энн Нанс утверждает, что пыль может стать вашей лучшей мотивацией побороть слабость.

Любой вид работ по дому – это физический труд, который провоцирует движение и сожжение калорий. К примеру, 18 часов питья пола в месяц сжигает около 4000 калорий.

5. Высыпайтесь

В среднем во время сна человеческий организм сжигает около 300 калорий. В то же время при низких температурах в нашем организме активируется бурый жир, который, как считают исследователи, эффективно борется с лишними килограммами.

Все, что для этого нужно – снизить температуру в помещении примерно до 18°C.

6. Ходите по магазинам пешком

Если вы хотите увеличить количество шагов, запланируйте день шопинга. Исследования показывают, что в среднем женщины, которые еженедельно посещают магазины, сжигают около 385 калорий. А это – энергетическая ценность двух бокалов вина.