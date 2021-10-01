Арабика или робуста – до сих пор не знаете, какой кофе выбрать? Здорово 24 рассказывают о преимуществах и различиях двух сортов зерен бодрости.

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Арабика или робуста

Особенности двух сортов

Арабика – самый популярный вид кофе в мире, который зародился в юго-западном нагорье Эфиопии и изготавливается из бобов coffea arabica. Именно на этот вид приходится более 60% мирового производства кофе. Растение coffea arabica любит теплый влажный климат и плохо выживает во время морозов. Его в основном выращивают на склонах долин на высоте более 600 метров. К офейные семена растут внутри красных ягод. Для созревания ему необходимо около 7 лет. После этого зернышка вынимают из ягодки, их внутри по 2 штучки, и очищают от тоненькой пленки.



Арабика растет на склонах долин / Фото Unsplash

Качественный кофе порадует вас слегка сладким ароматом, с оттенками шоколада, орехов, карамели, а на вкус почувствуете легкую приятную кислинку и горечь. Холодный кофейный напиток может лучше раскрыть сладкие нотки.

Робуста составляет 30 – 40% мирового производства и изготавливается из бобов coffea canephora. Этот вид кофе начали выращивать в центральной и западной Африке, но сегодня крупнейшим производителем является Вьетнам. Для нормального роста зернам робусты необходимы высокая температура и постоянный доступ воды. Цвет робусты белый и душистый, похожий на жасмин. Плоды считаются созревшими, когда ягоды приобретают темно- красный цвет.



Зерна арабики и робусты отличаются / Фото Unsplash

В робусте содержание кофеина больше, поэтому она имеет более горький вкус. Готовый кофе из этих зерен имеет землистый, часто горький, резиноподобный вкус с арахисовым послевкусием. Робусту часто используют для изготовления растворимого кофе и смесей эспрессо.

Различия

Вкус: Чашка заваренной робусты содержит примерно вдвое больше кофеина, чем чашка арабики. Поэтому вкус у этого вида жесткий и более горький. В этом аспекте арабика подходит куда лучше, ведь высокий уровень кислотности добавляет фруктовые, шоколадные и ореховые ароматы.



Робуста имеет более горький вкус / Фото Unsplash

Содержание липидов и сахаров: Еще одной причиной, почему чаще выбирают арабику, является то, что она содержит на 60% больше липидов и почти вдвое больше сахара, чем робуста. Длительное хранение такого кофе приводит к распаду липидов, что может спровоцировать появление новых ароматов.

Политика ценообразования: Условия выращивания и состав оказывают важное влияние на ценообразование. Именно поэтому стоимость арабики вдвое больше, чем стоимость робусты. Дело в том, что второй вид легче выращивать, такое кофе имеет больший урожай и менее чувствительное к вредителям из-за высокого содержания кофеина. В свою очередь, арабика более чувствительна к окружающей среде и имеет меньший урожай, поэтому и цена выше.



Зерна арабики стоят дороже / Фото Unsplash

Форма и запах бобов: Плоды кофейных растений тоже различаются между собой. Бобы робусты обычно мелкие, более круглые и имеют темный цвет в сыром виде. В отличие от арабики, зерна которой имеют более округлую форму и светлый цвет.

Содержание хлорогенной кислоты: хлорогеновая кислоты – это важный антиоксидант, который также защищает растение от вредителей. Робуста содержит 7 – 10% этого вещества, а арабика – 5,5 – 8%.

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Какую лучше выбрать

Настоящие ценители кофе предпочитают арабику, ведь она считается лучшей. Однако и робуста может порадовать замечательным вкусом при правильном приготовлении. К тому же робуста высокого класса широко не реализуется на потребительском рынке, ее обычно используют для смесей арабика/робуста, чтобы снизить цену продукта.



Робусту в основном используют в смесях / Фото Unsplash

Преимущества зерен арабики: