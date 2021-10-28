Активизируйтесь без кофе: как добавить бодрости утру

Кофеин, служащий компонентом бодрости в кофе и чае, не всегда полезен для организма. Его можно заменить естественными стимуляторами.

Вы можете начинать утро с правильных продуктов. Они помогают приспосабливаться к внешним неблагоприятным факторам и уменьшают их негативное влияние.

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Как стать бодрым без кофе

Шоколад

Кусочек горького шоколада – это отличная альтернатива утреннему кофе. Какао содержит полезные витамины и минералы, улучшающие работу мозга и придающие силы. К тому же шоколад еще и сделает вас счастливыми, ведь способствует выбросу в кровь "гормона счастья" серотонина. Рекомендуем не есть шоколад на голодный желудок, ведь содержит много сахара.

Йогурт



Начните утро с йогурта / Фото Unsplash

Чашку утреннего кофе лучше заменить полезным йогуртом. Он содержит природный компонент бодрости – магний. Если вы следите за фигурой, лучше покупать йогурты без фруктовых добавок, чтобы избежать консервантов и сахара.

Еда с красным перцем

Ощутить приток энергии поможет ускоренный метаболизм. Блюда с красным перцем способствуют пищеварению, поэтому их следует добавить в рацион. Для бодрого утра можете выпить стакан томатного сока со щепоткой красного перца.

Орехи



Орехи подарят бодрость / Фото Unsplash

Орехи богаты витамином В и магнием – они помогут почувствовать прилив бодрости и энергии. Можете добавить хрустики в овсянку и пить кофе.

Шпинат

Из шпината можете приготовить напиток бодрости – смузи. Он богат витамином А, минеральными солями, йодом, белками и бодрит утром лучше кофеина.

Ягоды



Добавьте ягоды в рацион / Фото Unsplash

Антиоксиданты, входящие в состав ягод, улучшают работу мозга и нервной системы. Свежие или замороженные ягоды сделают ваше утро активным.

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Яйца

Яйца – это не только отличный источник белка, что позволит долго чувствовать сытыми. Они богаты витаминами, протеинами и минералами и добавят необходимую энергию утром.