5 продуктов, которые помогут вашему ребенку быть сконцентрированным

Дети порой имеют определенные трудности с концентрацией внимания, ведь любят активности. Это может им сильно мешать во время учебного процесса.

До сих пор не знаете, что именно следует положить в контейнер с обедом, чтобы ваш ребенок в школе был внимательным? Здорово 24 делятся списком продуктов, которые вам пригодится.

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Продукты, которые способствуют концентрации внимания

Апельсины



Апельсин содержит много витамина С / Фото Unsplash

Апельсин – это не только замечательный источник витамина C, но и прекрасный антиоксидант, который способствует концентрации и улучшению памяти. Поэтому если ваш ребенок любит этот фрукт, положите его в бокс с едой. В одном апельсине содержится суточная норма витамина C, который отвечает за защиту иммунной системы. Вы можете заменить фрукт на сок, который также принесет немало пользы.

Консервированный лосось



Бутерброды с лососем – это замечательная идея / Фото Unsplash

Консервированный лосось поможет получить лучшие успехи в школе, поскольку содержит в своем составе полезные жирные кислоты омега-3 и способствует развитию мозга и мышления. Еще одним преимуществом, по сравнению с тунцом, является низкое содержание ртути. Приготовьте на обед своему ребенку полезные бутерброды с лососем, сельдереем, луком и горчицей.

Жареная говядина



Говядина насытит организм белком / Фото Unsplash

Идеальный школьный обед должен быть сбалансированным и включать белки, жиры и углеводы. В качестве белков прекрасно подойдет жареная говядина. Дети требуют для гармоничного развития и лучшего сосредоточения железо и цинк. Источником этих полезных элементов является именно говядина. Смело готовьте сэндвич или лаваш с мясом, который обеспечит хороший баланс белка и углеводов.

Грецкие орехи и свежая черника



Орехи и ягоды принесут много пользы / Фото Unsplash

Дополнить полноценный обед можно вкусным и полезным перекусом. Для него можно использовать орехи и ягоды, которые прекрасно подходят для здоровья мозга, а жиры и белки сохраняют чувство сытости. Черника содержит в своем составе много антиоксидантов, которые помогают организму функционировать, поэтому дети могут оставаться сосредоточенными.

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Бутерброды с миндальным маслом и ягодами



Приготовьте полезные тосты / Фото Unsplash

Еще один вариант для вкусного и полезного перекуса – бутерброды с миндальным маслом и ягодами. Выберите для него питательный цельнозерновой хлеб, намажьте миндальным маслом и добавьте растертую чернику или тонко нарезанную клубнику сверху. Миндаль богат необходимыми питательными веществами и жирами, которые поддерживают здоровье мозга, а ягоды содержат полифенолы, которые способствуют улучшению памяти.