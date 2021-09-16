После 30 лет становится труднее сбросить вес, восстановиться после бессонных ночей и оставаться в хорошем состоянии без активностей и спорта. Но, по мнению диетологов, отказ от некоторых продуктов способен улучшить самочувствие любой возрастной категории населения.

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Ароматизированный йогурт

Отказа от сахара и выпечки недостаточно, если вы продолжаете завтракать йогуртами. Обратите внимание на содержание подсластителей в ароматизированном десерте. Существует вероятность, что ваш йогурт не уступает в калорийности мороженому и газировке.

Суп быстрого приготовления

Исследования 2013 года указывают на связь между высоким кровяным давлением и ранним старением кожи. А натрий, который в больших количествах содержится в супах быстрого приготовления, как известно, – главный провокатор повышенного давления.

Выпечка на завтрак

Чрезмерная любовь к выпечке может негативно сказаться на здоровье. Кроме того, люди, которые потребляют от 17 – 21% ежедневных калорий из быстрых углеводов, имеют на 38% более высокий риск смерти от сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто ограничивает употребление сахаров.

Жареное мясо

Чем опасно жареное мясо / Фото Pexels

Приготовление стейков и других белков при высоких температурах на открытом огне приводит к образованию гетероциклических аминов и полициклических ароматических углеводородов, которые повышают риск рака.

Газировка и соки

Напитки являются основным источником сахара в рационе. И кроме заболеваний сердца, сахар способен провоцировать проблемы с овуляцией и снижать подвижность сперматозоидов.

Печенье Орео

Этот вкусный десерт – ничто иное, как пустые калории. В молодом возрасте это нестрашно, но после 30 – сбросить вес все труднее, поэтому лучше ограничивать себя в сладостях.

Коктейли и пиво

С возрастом организм все хуже усваивает алкоголь. Мозг дольше засыпает и хуже восстанавливается, спирт высасывает влагу из кожи, уменьшает ее эластичность и увеличивает количество морщин.

Белый хлеб

Если ваш хлеб не цельнозерновой, считайте, что вы пропустили целый прием пищи. Организм превращает рафинированные углеводы в сахар, а затем в глюкозу, которая повреждает коллаген.

Китайская еда на вынос

Китайская еда богата натрием / Фото Pexels

Китайская еда, которую вы заказываете в ресторанах, содержит много натрия. Он, в свою очередь, усиливает жажду, выводит влагу из кожи и повышает кровяное давление.

Заменители мяса

Отсутствие витамина B12 в организме приводит к раннему поседению. Если вы едите мясо – добавьте в рацион говядину. Для профилактики дефицита витамина, вегетарианцам советуют употреблять шпинат и другую зелень.

Кофе со льдом

Если вы пьете холодный кофе из соломинки – то наносите двойной удар по организму. Во-первых, употребление большого количества кофеина может повлиять на качество сна и вызвать старение кожи, во-вторых, использование соломинки может спровоцировать преждевременное появление морщин.

Вместо этого, диетологи советуют пить теплый зеленый чай, который помогает разглаживать морщины и улучшать эластичность кожи.

Искусственные подсластители

Отказ от искусственных подсластителей способен улучшить функционирование печени.

Продукты с пестицидами

Исследователи обнаружили, что у мужчин, потребляющие продукты с высоким содержанием пестицидов страдают от низкой подвижности сперматозоидов. Среди продуктов с высоким количеством этого вещества – яблоки, клубника, виноград, сельдерей, персики, приобретенные в супермаркетах.

Маргарин

Альтернатива масла изготавливается из распространенного трансжира – гидрогенизированного масла. Он связан с сердечными заболеваниями, воспалительными процессами, ускоренным старением кожи и повышенной уязвимостью к УФ-излучению.

Полуфабрикаты

Избегайте полуфабрикатов, поскольку они не содержат питательных веществ. Вместо этого вы получите пустые калории, соль, сахар и химические добавки, которые не нужны организму.

Бэкон

Бекон – это насыщенные жиры, которые способствуют увеличению веса, повышают риск сердечных заболеваний и инсульта, а также вызывают воспаления, ускоряющие старение кожи. Бэкон, как и другое обработанное мясо, содержит нитрат натрия, который провоцирует окислительный стресс, что приводит к изменениям в структуре коллагена и эластина.

Энергетики и сладкие напитки с содержанием кофеина

Такие напитки являются причиной метаболических нарушений, которые приводят к накоплению жира и более серьезным заболеваниям, в частности диабета 2 типа, патологии сердца и сосудов.

Кленовый сироп

Кленовый сироп провоцирует набор веса / Фото Pexels

В нем содержится кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Именно этот компонент связан с метаболическим синдромом, который характеризуется аномальным увеличением веса и повышенным уровнем триглицеридов.

Сырные соусы

Многие из этих соусов – это комплекс искусственных красителей, ароматизаторов и пищевых добавок. Лучше дополнять свои блюда натуральным фермерским сыром.

Соевый соус

Темные круги под глазами и обезвоживание организма могут быть спровоцированы большим количеством соевого соуса в рационе.

Салями и хот-доги

Исследование 2014 года обнаружило связь между употреблением переработанного мяса и снижением количества сперматозоидов у мужчин.

Кофейное мороженое

Мороженое с кофеином, эквивалентное половине порции эспрессо. Возможно, раньше это не мешало вашему сну, но после 30 лет биоритмы человека и гормональный фон стремительно меняются. Поэтому даже небольшое количество кофеина на ужин может негативно повлиять на сон.

Чипсы

Чипсы – опасный продукт / Фото Pexels

С каждым годом жизни организм сжигает все меньше калорий. Поэтому зрелые люди более ответственно выбирают закуски, особенно, когда речь идет о чипсах.

Рецепт этого блюда разрабатывался таким образом, чтобы один аромат не подавлял другой, а когда продукты не имеют доминирующего вкуса, наши рецепторы не срабатывают и мы потребляем больше, чтобы почувствовать сытость.

Спортивные напитки

Несомненно, они обеспечивают тело важными электролитами, такими как натрий и калий, но одновременно здесь содержится чрезмерное количество сахара и калорий.

Арахисовое масло

Спреды из обработанного арахисового масла часто содержат слишком большое количество сахаров, а также гидрогенизированных и обработанных растительных масел, которые могут повысить уровень холестерина.

Протеиновые батончики

Они быстрые, легкие, а надпись "для похудения" создает иллюзию, что еще и полезны. На самом деле это не совсем так. Эти батончики содержат массу ненужных ингредиентов, таких как искусственный сахар и пальмовое масло. Кроме того, шоколад в его составе приведет к резкому падению сахара, сделав вас усталым и голодным уже через несколько минут после перекуса.

Макароны с сыром быстрого приготовления

Макароны с сыром быстрого приготовления повышают уровень сахара / Фото Pexels

Они только появились на нашем рынке, но уже нашли своих фанатов. На самом деле одна такая упаковка содержит много натрия и пустые углеводы, которые повышают уровень сахара в крови.

Консервированные фрукты

Если у вас есть возможность – всегда выбирайте свежие фрукты, а не консервированные аналоги, которые потеряли большинство полезных свойств.

Соус для макарон

Несмотря на удобство и яркий вкус, соусы содержат множество масел, сахар и соль.

Сливки

Кофейные сливки и крем для загара имеют больше общего, чем вы думаете. Они оба содержат диоксид титана – блокатор ультрафиолетового излучения, который действует как отбеливающий агент. Кроме того, в сливках содержаться трансжиры, которые прячутся в составе под названием гидрогенизированное масло.