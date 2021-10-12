21 изюминка в день – залог крепкого здоровья: почему полезно есть сушеный виноград

Многие предпочитают сушеные ягоды винограда, ведь они вкусные и сладкие, благодаря сахару, который содержится в составе. Их часто добавляют в выпечку, но все же полезнее потреблять их отдельно.

Несмотря на полезные свойства, следует знать меру, чтобы не перестараться. Турецкие диетологи рекомендуют употреблять 21 изюминку, так вы сможете уберечь фигуру от лишних калорий и вполне насытить организм полезными элементами.

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Чем полезный изюм



Лучше заменить выпечку с изюмом на свежий сушеный виноград / Фото Unsplash

Изюм принесет много пользы для иммунной системы и будет способствовать лучшей работе. К тому же они улучшают состояние кожи, благодаря питательным элементам. Среди полезных преимуществ также:

содержат кальций, который способствует укреплению костей;

в составе есть витамин D: особенно нужен в осенне-зимний период и поможет при лечении остеопороза

предотвращают развитие онкологических заболеваний;

содержат медь и магний;

улучшают память;

снимают нервное напряжение;

повышают уровень гемоглобина в крови;

это прекрасное профилактическое средство при заболеваниях верхних дыхательных путей.

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Напиток из изюма



Приготовьте полезный напиток из изюма / Фото Unsplash

Изюм можно потреблять не только как сухофрукты в свежем виде. Из него можно приготовить полезный напиток. Стоит залить 21 ягодку водой и подождать, пока он настоится. Такое замачивания увеличивает питательную ценность и способствует лучшему усвоению в организме полезных элементов. Также в составе есть калий, который помогает регулировать уровень соли у людей с высоким артериальным давлением.

К тому же такой сладкий напиток улучшает пищеварение, может снизить риск увеличения количества жира в печени и предотвращает закупоривания сосудов, а, следовательно, уменьшает риск сердечных заболеваний.