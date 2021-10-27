Жидкость или блюдо: можно ли пить чай вместо воды

Водный баланс очень важен для правильного функционирования организма. Но какой напиток поможет увлажнить тело и поддерживать нужный уровень гидратации?

Согласно рекомендациям Национальной академии наук, инженерии и медицины женщинам следует употреблять 2,7 литра жидкости в день, а мужчинам – 3,7 литра. Около 20% жидкости мы можем извлечь из еды, а остальные 80% – из напитков. Но какие напитки нужно употреблять и можно ли пить чай для того, чтобы поддерживать баланс жидкостей.

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Вода или чай: что лучше увлажняет?



Можно ли пить чай вместо воды / Фото Unsplash

Чай в основном состоит из воды и кофеина, который считается легким мочегонным средством. Есть мнение, что чай с кофеином приводит к обезвоживанию и его нельзя употреблять для увлажнения. Однако это не так. Кофеина в чае содержится совсем мало, поэтому его влияние на организм тоже минимально. Некоторые исследования доказывают, что кофеин может действовать как мочегонное средство только тогда, когда вы потребляете более 500 миллиграммов в день, это около 11 – 18 чашек чая. Поэтому этот напиток можно смело засчитывать в список жидкостей вместо воды.

Какие виды чая лучше выбирать для увлажнения



Существует несколько видов чая. Фото Unsplash

Существует много видов чая. Все они имеют разный состав и содержание кофеина. На увлажнение влияет и крепость чая: чем дольше вы запариваете пакетик, тем больше кофеина будет в вашем напитке.

Черный чай содержит около 47 миллиграммов кофеина в одной чашке и способен увлажнять лучше, чем кофе, содержащий 96 миллиграммов.

содержит около 47 миллиграммов кофеина в одной чашке и способен увлажнять лучше, чем кофе, содержащий 96 миллиграммов. Белый чай возглавляет вторую позицию и содержит меньше кофеина, чем черный, и больше, чем зеленый, а это 32 – 37 миллиграмм кофеина на чашку.

возглавляет вторую позицию и содержит меньше кофеина, чем черный, и больше, чем зеленый, а это 32 – 37 миллиграмм кофеина на чашку. Зеленый чай подарит вам лучшее увлажнение, ведь содержит на половину меньше кофеина, чем черный чай. В одной чашке всего 28 миллиграммов.

подарит вам лучшее увлажнение, ведь содержит на половину меньше кофеина, чем черный чай. В одной чашке всего 28 миллиграммов. Чай без кофеина изготовляют из чайных листьев, из которых удаляют кофеин. Готовый продукт может содержать максимум 2 мг на чашку, поэтому он безопасен и его можно употреблять вместо воды.

изготовляют из чайных листьев, из которых удаляют кофеин. Готовый продукт может содержать максимум 2 мг на чашку, поэтому он безопасен и его можно употреблять вместо воды. Травяные чаи изготовляются не из чайных листьев, содержащих кофеин, а из сухих цветов, листьев, семян или корней других растений. Он, естественно, не содержит кофеина, поэтому прекрасно подходит для гидратации.

Чем больше кофеина, тем меньше увлажняет чай.

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Питательные свойства чая



Чай очень полезен / Фото Unsplash

Чай имеет немало преимуществ и принесет организму много пользы. Все заваренные сорта очень низкокалорийны: согласно данным Министерства сельского хозяйства США, зеленый, черный и чай без кофеина содержат всего 2 калории на чашку. "Добавить" калорий можно с помощью меда, сахара или сливок.

К тому же этот напиток содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов. Зеленый чай является настоящим источником флавоноидов, регулярное употребление которых поможет снизить кровяное давление, уровень холестерина и триглицеридов. По данным Harvard Health Publishing чай также способствует снижению риска сердечных заболеваний, рака и диабета. А результаты исследования, проведенного в декабре 2017 года и опубликованного в журнале Food Quality and Preference, свидетельствуют, что употребление чая может даже помочь улучшить творческое мышление.