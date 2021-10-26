Как защитить детей от COVID-19: с начала пандемии уже 152 тысяч больных несовершеннолетних

Коронавирусная болезнь поражает не только взрослых. Она особенно опасна для детского организма. С начала пандемии в Украине COVID-19 диагностировали в 152 790 детей, 42 из которых скончались.

Сегодня болеет 29 тысяч детей, из которых 760 на стационарном лечении и 340 с подозрением на COVID-19. Пока ученики на каникулах, у родителей есть возможность напомнить детям об основных правилах, которые следует соблюдать

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Как защитить детей от COVID-19

Правильно мыть руки



Мойте руки 20 секунд / Фото Unsplash

Напомните основные правила чистых рук:

мойте руки тщательно и с мылом;

не менее 20 секунд;

уделите внимание зоне под ногтями, где больше грязи;

не касаться лица грязными руками.

Чтобы ребенку было интереснее это делать, можете выучить с ним стихотворение или песню продолжительностью до 30 секунд. Так ребенок будет его повторять каждый раз во время мытья рук.

Правильно прикрываться



Чихайте в салфетку / Фото Unsplash

Во время чихания и кашля очень важно прикрывать нос и рот. Это можно делать с помощью салфетки или локтя. После этого обязательно нужно вымыть руки.

Защитная маска



Как правильно носить маску / Фото Unsplash

Ее следует использовать не только в школе, но и в других местах, где есть скопления людей: дети с 12 лет в Украине должны пользоваться защитными масками в общественных местах. Покажите, как это правильно делать:

маска должна закрывать нос и рот, плотно прилегая к лицу;

защитную маску необходимо менять каждые 2 часа.

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Расскажите о дистанции



Соблюдайте дистанцию ​​/ Фото Unsplash

Во время пандемии – это одно из главных правил безопасности, поэтому нужно объяснить ребенку, что дистанция в общественных местах важна.

Если ваш ребенок заболел, оставьте его дома и проконсультируйтесь с семейным врачом.