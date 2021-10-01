Как ногу прострелили: можно ли вылечить ишиас седалищного нерва, отлежавшись в постели

Боль седалищного нерва называют "ишиасом". Она проходит от пояснично-крестцового отдела позвоночника и ягодицы к задней части бедра и голени до стопы, мешая нормальному функционированию человека. Ишиас, кроме прочего, может сопровождаться нарушением чувствительности и мышечной слабостью.

Лечение этой проблемы может оказаться проблематичным, поскольку боль по ходу седалищного нерва имеет свойство возвращаться. Узнайте, что вызывает ишиас и как его лечить.

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Ишиас седалищного нерва – довольно распространенное и одновременно одно из самых болезненных заболеваний. Проявляется сильной болью в пояснице, которая отдает в ягодицы и далее – по всей длине ног к пяткам и пальцам. Обострение ишиаса на некоторое время выбивает человека "из колеи", поскольку из-за боли он не способен заниматься своей повседневной активностью.

Почему поражается седалищный нерв

Седалищный нерв является крупнейшим нервом в нашем организме. Фактически это – узел из нескольких нервных корешков, выходящих из позвоночного канала в пояснично-крестцовом его отделе. Этот нерв проходит сквозь ягодицу и опускается по бедру и голени к стопе.

Поражаться или пережиматься может в любом месте, но чаще ишиас возникает, когда фрагмент межпозвоночного диска пережимает спинномозговые нервные корешки, вызывая их воспаление (радикулит), или когда возникают дегенеративные изменения в позвоночнике, следствием чего является выпадение межпозвоночных дисков.

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Мало кто знает, но дегенерация дисков возникает... уже в подростковом возрасте, а со временемтолько прогрессирует. Этот процесс называется "дископатией". Если позвоночник испытывает чрезмерные нагрузки (при интенсивных физических тренировках, при подъеме тяжестей или на поздних сроках беременности), дегенеративные изменения усиливаются,, которая впоследствии может опускаться вниз вдоль ноги (чащеодной конечности, однако случается, что и двух).

Ишиас может возникать в результате искривления позвоночника или неправильного строения таза. Еще одна возможная причина появления боли по ходу седалищного нерва – беременность. В последние месяцы беременности практически все женщины жалуются на боль в пояснице, однако если центр тяжести смещается и позвоночник беременной испытывает чрезмерные нагрузки, это может спровоцировать приступ ишиаса.

Как проявляется ишиас седалищного нерва

. Боль, которая иррадиирует от паха к передней части бедра (к колену) и вызвана пережимом бедренного нерва или нервных корешков, которые его образуют, называется "бедренной нейропатией".

Боль может возникнуть внезапно (например, при травме или резкой перегрузке позвоночника) или же нарастать постепенно, иррадиируя в разные части тела. Как правило, начинается в пояснично-крестцовом отделе позвоночника и усиливается при каждом движении, даже когда человек просто пытается выпрямить спину. Болевые ощущения настолько выражены, что человек не может спокойно спать ночью.

Иногда сильная боль может не давать спать / Фото repost

В зависимости от того, какой корешок был передавлен, боль может иррадиировать вниз к ягодицам, задней или боковой части бедра, голени, стопы и пальцев ног. Может распространяться как по всей длине седалищного нерва, так и сосредотачиваться в одном участке, например, в позвоночнике, ягодице или бедре.

Симптомы, сопровождающие ишиас:

мышечная слабость;

нарушение чувствительности (онемение, покалывание);

проблемы с мочеиспусканием или дефекацией (при тяжелом течении заболевания).

Когда нужно немедленно обратиться к врачу

Если вы:

не можете согнуть или выпрямить ногу, стопу либо пальцы;

появились нетипичные ощущения на коже (как будто кто-то втыкает иглы или бегают муравьи);

не можете сходить в туалет (возникла задержка мочи или стула).

Как диагностируют заболевание

Врач расспросит о месте локализации боли, ее интенсивности и частоте возникновения, какой стиль жизни ведет пациент, чем зарабатывает на жизнь и какие болезни перенес в прошлом. Также специалист оценит мышечную силу и рефлексы нижней половины тела, чувствительность и напряжение нервных корешков.

Происходит это так. Пациента просят лечь на спину и в этом положении – согнуть и выпрямить ноги. Чтобы проверить сенсорные ощущения, к коже конечностей врач прижимает тупые и острые предметы.

К базовым методам диагностики относятся:

рентген позвоночника;

компьютерная томография;

магнитно-резонансная томография.

Если специалист заподозрит воспаление нервного волокна, вызванное инфекционными заболеваниями или наличие опухолей, которые могут пережимать нерв, направит на дополнительные исследования.

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Как лечат ишиас

Первое, что нужно сделать, – обеспечить покой позвоночнику. Если человек чувствует боль, должен оставаться в постели. Лучше лежать на твердой ровной поверхности, поэтому если вас часто беспокоят приступы ишиаса, стоит задуматься над покупкой жесткого матраса.

Лечь желательно на бок, согнув ноги в коленных и тазобедренных суставах или же можно лечь на спину, положив под колени подушку. Ущемленный нерв будет оставаться в состоянии покоя, поэтому уже через день-два больной почувствует облегчение. Если же вы заметили, что боль, наоборот, усиливается, без визита к врачу не обойтись.

Можно принять анальгетики, чтобы уменьшить боль / Фото Unsplash

Чтобы уменьшить болевые ощущения, можно принять анальгетики, например, ибупрофен или напроксен, которые отпускаются без рецепта. Важно сразу принять максимальную дозу, но не превышая ту, которая указана в инструкции!

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Также рекомендуется использовать обезболивающие средства для местного применения (фастум гель, вольтарен гель), согревающие мази, пластыри либо грелку, деликатно при этом массируя согретый участокэто позволит расслабить мышцы и уменьшить тем самым дискомфорт.

Помогут и охлаждающие компрессы. Под действием низких температур в организме вырабатываются эндорфины, которые оказывают обезболивающий эффект.

Сильная боль, как уже отмечалось, требует консультации со специалистом. Врач выпишет рецепт на более мощные анальгетики. Их нужно будет вводить инъекционным путем.

Физическая терапия и реабилитация являются основными этапами консервативного лечения ишиаса седалищного нерва. В дополнение к физическим упражнениям полезными будут физиотерапевтические процедуры, такие как чрескожная электростимуляция, ультразвуки, тепловые процедуры (с использованием света лазера) или криотерапия. Однако каждый из этих методов имеет свои противопоказания, поэтому для каждого пациента составляют отдельную программу лечения.

Криотерапия / Фото aif

Хирургическое лечение применяется только в 2 – 10% случаев. Основными показаниями к проведению оперативного вмешательства являются:

парез (паралич) конечностей;

задержка мочеиспускания;

нарушение чувствительности.

Если в спинномозговом канале врач обнаружит абсцесс или опухоль, немедленно направит на операцию. Неотложным состоянием, которое требует срочного хирургического вмешательства, является также нестабильный перелом позвоночника (когда позвоночник смещается со своей оси).

Чтобы спровоцировать очередной приступ ишиаса, иногда достаточно сделать одно резкое движение: поднять что-то тяжелое, наклониться, споткнуться или энергично подняться с кровати. Если при этом почувствовали резкую боль в пояснице (да такую, что невозможно пошевелиться), скорее всего вам снова придется иметь дело с очередным обострением.

Приступы ишиаса свидетельствуют о том, что ваш позвоночник не находится в хорошей физической форме. Нужно нарастить физическую активность (учтите, что она должна быть умеренной и соответствовать вашему возрасту). Выполняя ежедневную работу, чаще устраивайте перерывы для спины.