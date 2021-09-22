Высокое кровяное давление или гипертензия: симптомы и способы лечения

22 сентября 2021 , 12:48
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Источник:

Healthline

Если у вас часто повышенное артериальное давление, будьте осторожны. Это может свидетельствовать о наличии гипертензии.

Если вы увидели какие-то изменения, стоит обратиться к врачу за диагностикой. Симптомы гипертензии не всегда очевидны, поэтому это заболевание иногда трудно распознать. 

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Что такое гипертензия

Артериальное давление показывает, сколько крови проходит к вашему сердцу и с какой опорой она сталкивается во время накачки. Чем более узкие артерии, тем сложнее будет проходимость крови и выше артериальное давление. Хронически высокое давление со временем перерастает в заболевание гипертензию, которое может развиваться в течение нескольких лет. Его симптомы не всегда легко распознать, но оно опасное, ведь высокое кровяное давление может нанести вред сосудам, мозгу, сердцу, глазам и почкам.


Стоит периодически измерять артериальное давление / Фото Unsplash

Существует два вида гипертензии первичная и вторичная. Первичная гипертензия развивается медленно, а ее причинами могут быть: 

  • гены: некоторые люди генетически склонны к гипертонии;
  • физические изменения: например, изменения функции почек из-за старения могут нарушить естественный баланс солей и жидкости в организме, что приведет к повышению артериального давления
  • образ жизни: отсутствие физической активности и неправильное питание могут повлиять на ваше тело, в частности на кровяное давление. 

Вторичная гипертензия, в отличие от первичной, развивается очень стремительно и считается более сложной формой заболевания. Она может появиться через:

  • болезни печени;
  • обструктивное апноэ сна;
  • врожденные пороки сердца;
  • проблемы с щитовидной железой;
  • побочные действия лекарств;
  • употребление запрещенных наркотиков;
  • злоупотребление алкоголем;
  • проблемы надпочечников;
  • некоторые эндокринные опухоли.

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Симптомы гипертонии


Гипертензию не всегда легко обнаружить / Фото Unsplash

Гипертония очень коварная болезнь, ведь многие люди не испытывают никаких симптомов. В частности стоит обратить внимание, если вас беспокоят: 

  • головные боли;
  • одышка;
  • носовое кровотечение;
  • головокружение;
  • боль в груди;
  • визуальные изменения;
  • кровь в моче.

С этими симптомами нужно немедленно обращаться к врачу, ведь они могут свидетельствовать и о других тяжелые заболеваниях. Самый легкий способ диагностировать гипертонию – регулярно измерять артериальное давление. 

Как лечить гипертензию

При первичной гипертензии возможно будет достаточно изменить образ жизни, что поможет снизить кровяное давление. Правильное питание и активный отдых будут этому способствовать. Если это не поможет, врач может назначить специальные препараты. Вторичная гипертензия требует индивидуального подхода и, в первую очередь, выявление причины повышенного давления. Например, если вы употребляете препараты, которые вызывают гипертонию, ваш врач попытается их заменить.

Автор: Ірина Бенцак