Вы еще такого не пробовали: вкуснейшие оладьи из нута

Полезные ингредиенты, нежный вкус и хрустящая корочка – идеальное сочетание для вкусных оладий. Здорово 24 делятся уникальным рецептом.

Приправить вкусное блюдо можно свежей зеленью, сыром фета и йогуртом. Способ приготовления очень прост, а результат просто невероятный.

Полезно "Уморить червячка": почему опасно есть, не помыв руки

Рецепт приготовления оладий из нута

Ингредиенты

пол стакана нежирного йогурта;

¼ стакана сыра фета;

1 столовая ложка лимонного сока;

¼ чайной ложки меда;

1 столовая ложка укропа;

1 столовая ложка тонко нарезанного лука;

2 чайные ложки мелко нарезанного чеснока;

1 банка несоленого нута;

⅓ стакана нутовой муки;

1 столовая ложка сезамовой или кунжутовой пасты;

полчайной ложки молотого тмина и кориандра;

1 яйцо;

полчайной ложки соли;

3 столовые ложки масла канолы или другого.

К теме Приготовьте вместе с ребенком: простой рецепт полезного десерта

Способ приготовления



Оладьи из нута / Фото Unsplash

Шаг 1. В емкости смешайте сыр фета, йогурт, лимонный сок, мед и по 1 чайной ложке укропа, лука, чеснока и перемешайте. Готовый соус поместите в холодильник для охлаждения перед подачей.

Шаг 2. Нут промойте под водой, переместите в емкость и превратите в пюре с помощью вилки. Добавьте муку из нута, 1 столовую ложку сезамовой или кунжутовой пасты, тмин, кориандр, яйцо, соль, по 2 чайные ложки укропа и лука и 1 чайную ложку чеснока. Перемешайте все ингредиенты до образования однородной консистенции.

Шаг 3. Добавьте в сковороду масла и разогрейте его на среднем огне. Сформуйте из готовой смеси лепешки и выложите на сковороду: можете для этого использовать ложку, смоченную в воде. Готовьте к золотистой корочке примерно 1 – 2 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи выложите на тарелку с салфетками, чтобы они впитали лишний жир.

Перед подачей теплых оладий приправьте сырным соусом и добавьте укроп по желанию.