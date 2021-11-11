Как улучшить здоровье с помощью холодного душа: действенные техники

Предприниматель, блоггер и атлет Джоэл Раньон вспоминает на TED x Talks о том, как он пришел к закаливанию и как это повлияло на качество его жизни. Сейчас он активно пропагандирует холодный душ как технику для устранения дискомфорта.

Но холод не только мотивирует преодолевать себя. Рассказываем о других эффектах холодной воды, которые помогут прокачать тело и разум.

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Укрепить иммунитет

Обычно, говоря о пользе закаливания, путают две вещи: повышение стойкости к холоду и усиление иммунной реакции. Второе теоретически возможно, но пока научно не подтверждено. При длительном охлаждении иммунитет, напротив, угнетается.

Меньше ли вы будете болеть благодаря холодному душу? Вряд ли. Но если ориентироваться на исследование – сможете легче переносить инфекционные заболевания.

Причина в том, что закаливание помогает адаптироваться к холоду и оптимизирует терморегуляцию. Соответственно организм будет легче реагировать на перепады температуры при болезни.

Техника закаливания

Для повышения стойкости к холоду рекомендуется принимать холодный душ с температурой +13 градусов:

по 30 секунд за раз – первая неделя,

добавлять еще 30 секунд еженедельно,

3 минуты – это максимальный показатель адаптации.

Ослабить воспаление и боль