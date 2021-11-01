Ученые назвали вредные продукты, которых следует избегать

Словосочетание "вредные продукты" ассоциируется с жирными блюдами, сахаром и газированными напитками. Но на самом деле этот список гораздо шире.

Разобраться в вопросе вредности и пользы еды решили ученые из Университета Тафтса, проверившие 8000 продуктов. Каждый из них оценивался по специально созданной шкале – максимум можно было получить 100 баллов.

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Ученые сравнили питательную ценность, содержание витаминов, минералов, искусственных добавок, клетчатки, белков, а также метод переработки. Все изученные продукты впоследствии расположили в одном рейтинге: от самых вредных до самых полезных.

Продукты, набравшие более 70 баллов, попали в категорию здоровых и полезных. Набравшие менее 30 балов – отнесены к вредным.

Рейтинг полезной еды

Рейтинг полезной еды возглавил томатный сок / Фото Pexels

Больше всего баллов получили следующие продукты:

томатный сок (без соли и консервантов);

сырые овощи и фрукты;

цельные злаки;

бобовые;

орехи;

рыба (особенно тунец и палтус);

натуральный йогурт;

растительное масло.

Рейтинг вредных продуктов

Рейтинг вредной пищи возглавила выпечка из белой муки / Фото Pexels

Лидеры антирейтинга:

хлеб и выпечка из белой муки;

газированные и энергетические напитки;

концентрированные соки и напитки с фруктовым вкусом (с сахаром);

переработанное мясо – колбаса, сосиски, сардельки;

заправки для салатов и соусы с низким содержанием жира;

масло (даже с низким содержанием жира);

конфеты и сладости.

Некоторые продукты попали в список несколько раз.

Так, например, цельнозерновой хлеб , содержащий много клетчатки, набрал гораздо больше баллов, чем хлеб из белой муки, находящийся в нижней части списка: 64 балла против 8.

, содержащий много клетчатки, набрал гораздо больше баллов, чем хлеб из белой муки, находящийся в нижней части списка: 64 балла против 8. Орехи , занимающие место в первой десятке, резко опускались вниз, если речь шла о специях, соли и добавках.

, занимающие место в первой десятке, резко опускались вниз, если речь шла о специях, соли и добавках. Аналогичная ситуация была и с фруктами: свежие – признаны полезными и здоровыми, но обработка, консервация или добавление сахара сразу провоцировало снижение баллов.

Некоторые моменты списка совершенно удивительны. Говядина в этом рейтинге набрала всего 24 балла (это, кстати, меньше, чем газированные напитки) и оказалась в нижней части турнирной таблицы, значительно уступив куриному мясу – 42,7 и морепродуктам (более 67 баллов).