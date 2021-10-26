Как уберечь себя от гастрита: исключите стресс и алкоголь

Часто гастрит связывают с высокой кислотностью желудка. Однако это объяснение на самом деле ошибочно.

Гастрит – это воспаление слизистой желудка, которое характеризуется гиперацидными, гипоацидными и атрофическими состояниями. В такой ситуации желудочный сок похож на воду. Однако это заболевание может возникнуть и при нормальной кислотности.

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Причины гастрита

Гастрит характеризуется двумя состояниями: острым или хроническим. Второй вид очень коварен, ведь не имеет характерных признаков. Хроническим гастритом болеют около 60 – 85% населения планеты. Среди причин возникновения гастрита:

вредная пища;

неправильный режим питания;

плохое жевание;

стресс;

алкоголь и курение;

некоторые медикаменты;

дефициты витаминов и минералов.



Вредная еда является причиной гастрита / Фото Unsplash

Причиной развития гастрита могут быть определенные заболевания и бактерии. В частности, бактерия хеликобактер пилори, гипотиреоз, аутоиммунное поражение, заболевания желудочно-кишечного тракта: хронический панкреатит или холецистит, которые влияют на слизистую желудка.

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Как лечить гастрит

Лечение гастрита зависит от многих факторов и часто требует комплексного подхода. При остром состоянии, прежде всего, нужно снять болевой синдром. Для этого часто используют ингибиторы протонной помпы – медикаменты, замедляющие выделение желудочного сока. Такое временное отключение кислотности устранит боль и даст время слизистой зажить.



Медикаменты помогут снять болевой синдром / Фото Unsplash

Сложнее лечить хронический гастрит, которому не свойственны болевые синдромы. Поэтому важно найти и исключить причину хронического воспаления. К тому же гастрит требует комплексного лечения, предусматривающего медикаментозное лечение и соответствующее питание. Назначить специальную диету и нужное лекарство может врач, к которому следует обратиться за консультацией.