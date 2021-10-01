Тунец содержит ртуть: насколько это вредно для организма человека

Почти вся рыба содержит в своем составе ртуть. В зависимости от вида, количество этого элемента может быть разным.

Нутрициологиня Ольга Дорош рассказала интересные факты о рыбе в своем инстаграми. О пользе и вреде тунца читайте в нашем материале.

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Безопасно ли употреблять тунец

Почему в рыбе есть ртуть

Ртуть есть повсюду: в почве, воздухе, воде и продуктах. В частности морская вода также содержит в своем составе низкие концентрации ртути, и ее активно поглощают водоросли. Именно из зеленых водорослей ртуть попадает в меньшую рыбу, которая ими питается. Крупные хищники получают дозу ртути с малых рыб, которых поедают.



Рыба получает ртуть из морской воды / Фото Unsplash

Небольшое содержание ртути не нанесет вреда организму человека, однако большое количество может вызвать отравление и негативно повлиять на нервную, пищеварительную, иммунную системы, легкие и почки.

Сколько ртути содержит тунец

Содержание ртути в рыбе зависит от вида и размера. В общем большие виды, в частности большеглазый и альбакор, имеют высокую концентрацию ртути, мелкие – меньшее количество.⁣ Наиболее опасным является большой тунец, который обычно не используют в консервах, а реализуют только как филе. От этого вида лучше вообще отказаться.

Несмотря на это, тунец является безопасным как консервированный, так и в свежем виде. К тому же для изготовления консервов обычно выбирают молодую рыбу, в которой меньше ртути.

Какая недельная норма тунца



Сколько можно употреблять тунца в неделю / Фото Pixabay

В общем взрослые могут без боязни принимать 300 граммов тунца в неделю. Если речь идет о альбакоре или большом тунце, то следует ограничить употребление до 113 граммов.⁣ Беременным и женщинам на ГВ также следует уменьшить количество потребления всех видов до 113 граммов. Недельная норма для детей значительно ниже: от 1 до 4 лет – до 75 граммов, а 5 – 11 лет – до 150 граммов.

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Какой тунец лучше выбрать

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что пол стакана консервированного в масле тунца содержит 145 ккал, в то время, как тунец в воде имеет лишь 66 ккал. К тому же тунец в воде содержит больше полезных кислот омега-3, которые способствуют снижению рисков сердечных заболеваний.