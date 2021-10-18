Тренировка как у Меган Фокс: эффективные упражнения от звездного тренера
Источник:Insider
Американской актрисе и модели Меган Фокс помогает следить за фигурой известный тренер Харли Пастернак. Он рекомендует заниматься лишь 20 минут и проходить 12 тысяч шагов в день.
Чтобы иметь хорошую фигуру, не нужно проводить много времени на изнурительных тренировках. Это можно сделать в более легкий способ. Подробнее об этом читайте далее в нашем материале.
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Как держать себя в форме методом Харли Пастернака
Тренер многих знаменитостей, в частности Меган Фокс, Арианы Гранде, Рианны, Ким Кардашян и Холли Берри, разработал уникальную скоростную тренировку, которая подойдет даже для очень насыщенного графика.
Я большой сторонник коротких интенсивных тренировок,
– сказал тренер Пастернак.
Чтобы 20-минутная тренировка в зале была эффективной, нужно как можно меньше времени на отдых, или же вообще отказаться от перерывов между подходами. Также не забывайте много гулять в течение дня.
Тренер Меган Фокс рекомендует много гулять / Фото с инстаграму
Упражнения от тренера
Звездный тренер часто отдает предпочтение упражнениям, которые привлекают сразу несколько разных групп мышц. К тому же он не практикует перерыви между ними. После такого активного начала он переходит к упражнениям для точечных групп мышц, например пресса. Пастернак рекомендует выполнять каждое упражнение 20 раз или от 45 секунд до минуты.
Суперсет: Начните с выпадов, а затем перейдите к dumbbell rows, для наращивания верхней части спины (смотрите фото). После этого повторите выпады и перейдите к планке, как на фото.
Начните с выпадов / Фото Womens health
Упражнение dumbbell rows / Фото Popsugar
Как правильно делать планку / Фото Pinterest
Такой сет следует повторить 2 – 3 раза для полноценной тренировки, которая займет 15 – 20 минут и вы сможете быть свободными.
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Занимайтесь спортом не в спортзале
Спортзал не способствует сохранению здорового телосложения, это больше о повседневном режиме, который включает в себя правильное питание и полезные привычки: прогулки и домашние тренировки. В частности, стоит сосредоточиться на ходьбе, которая должна составлять не менее 12 тысяч шагов в день.