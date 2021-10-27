Тренировка с тыквой: Анита Луценко поделилась комплексом упражнений, которые помогут похудеть
Источник:Инстаграм Аниты Луценко
Если уже активно готовитесь к Хэллоуину и успели закупиться тыквами, не спешите их вырезать. У вас еще есть возможность использовать этот овощ для эффективной тренировки.
Звездная тренер Анита Луценко поделилась уникальным комплексом упражнений, который поможет избавляться от лишних килограммов. Делимся видео в нашем материале.
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Тренировка от Аниты Луценко
Тренировка длится всего 8 минут, а результат просто удивителен. Этот комплекс прекрасно прокачает ягодичные мышцы, пресс, трицепс и спину. Если вы хотите получить лучший результат, можете сделать несколько повторений. Внимательно следите за выполнением движений и сохраняйте амплитуду. Качество выполнения упражнений очень важно, ведь от этого зависит результат.
Звездная тренер рекомендует сначала потренироваться с тыквой, а потом ее съесть. Из этого овоща можно приготовить множество блюд. Делимся с вами интересной подборкой:
- мясная запеканка с тыквой и помидорами;
- суп-пюре из тыквы и белых грибов;
- тыквенная запеканка с яблоками, орехами и медом;
- тыквенное латте;
- тыквенно-апельсиновый пудинг;
- тыквенное варенье с облепихой;
- теплый салат с тыквой;
- тыквенный чай.
Видео тренировки от Аниты Луценко:
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