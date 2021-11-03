Тесная одежда приводит к изжоге: причины неприятных ощущений в груди
Источник:24 канал
С неприятным жгучим ощущением в верхней части живота наверняка сталкивались многие. Это обычно происходит из-за нарушения кислотности в желудке.
Если вас беспокоит изжога, не обязательно сразу бежать к врачу. Среди причин этого неприятного ощущения может быть тесная одежда и другие факторы, которые можно попытаться устранить самостоятельно.
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Причины изжоги
Изжога – это выброс кислого содержимого желудка в пищевод, где всегда происходит щелочная реакция, вызывающая жжение за грудиной и воспаление слизистой. Рассказываем подробнее об этом процессе:
- С этим явлением сталкивается 20 – 50% населения, а его полное название – гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс.
- Многие считают, что изжогу вызывает высокая кислотность в желудке, однако это не всегда так. Причиной неприятного жжения может являться и низкий уровень кислотности. В частности при атрофическом гастрите, когда исчезает большая часть клеток, производящих соляную кислоту, все равно может беспокоить изжога. Поэтому не спешите принимать антациды и ингибиторы ПП.
- Еще одной причиной, вызывающей изжогу при низкой кислотности, является плохая работа сфинктера, разделяющего пищевод и желудок. Организм просто не видит смысла защищать пищевод, если в желудке не так кисло.
Причины изжоги / Фото Unsplash
К изжоге также приводят:
- пищевая непереносимость;
- дисплазия соединительной ткани;
- саркопения;
- переедание или употребление пищи на ночь;
- избыточный вес;
- курение;
- беременность;
- тесная одежда, стягивающая живот;
- грыжи пищеводного отверстия диафрагмы;
- нарушение моторики желудка;
- стресс и спазмированная диафрагма.
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Также причиной изжоги часто являются продукты, влияющие на кислотность желудка. Если вас беспокоит это явление, исключите или уменьшите их употребление:
- шоколад;
- кофе и крепкий чай;
- мята;
- цитрусовые фрукты;
- жирные блюда;
- горячие или спиртные напитки.
Жирная пища приводит к изжоге / Фото Unsplash
Если вы часто страдаете изжогой, следует обратиться к врачу, ведь она может стать причиной развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой появляются характерные нарушения глубоких слоев слизистой и работы сфинктера.