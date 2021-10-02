Как тело сигнализирует о чрезмерном стрессе: 5 неожиданных симптомов

Стресс – неотъемлемая часть жизни в современном мире. Мы постоянно куда-то бежим, выполняем сверхурочное количество рабочих задач, успеваем сделать множество домашних дел...

Но даже несмотря на быстрый ритм жизни важно позволять себе расслабляться. Особенно, если ваш организм подает эти сигналы, свидетельствующие, что уровень стресса перешел в категорию хронического.

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Боль в шее

Неправильная осанка может стать результатом психологического напряжения / Фото Pexels

Одним из первых тревожных звоночков, что в вашу жизнь врывается хроническая форма стресса, является мышечное напряжение. Наиболее ярко оно выражено в области шейного отдела позвоночника.

Неправильная осанка может стать результатом психологического напряжения. В то время как привычка не выпускать смартфон с рук – дополнительный источник стресса.

Как бороться

Если вы чувствуете постоянную боль в шее – поможет физическая активность. Начните с йоги, танцев или обычной планки. А чтобы снизить уровень стресса – попробуйте медитировать перед каждой нагрузкой.

Нарушение менструального цикла

Гормоны оказывают огромное влияние на здоровье и самочувствие. Естественные колебания уровня эстрогена, прогестерона и тестостерона в течение менструального цикла абсолютно слаженные. Все меняется, когда на сцену выходит гормон стресса – кортизол.

Периодический стресс, конечно, не способен повлиять на овуляцию. Но вот если он затягивается – все может выйти из-под контроля. Ухудшение симптомов ПМС, снижение либидо, задержка менструации и даже проблемы с зачатием – это все признаки того, что вам нужно взять паузу.

Как бороться

Для начала – проконсультируйтесь с врачом и посетите гинеколога. Именно специалисты направят вас на соответствующие анализы и помогут подобрать правильное лечение. Параллельно – уменьшите количество учебы или работы, избегайте экстремальных диет и разорвите отношения, которые вас истощают.

Проблемы с пищеварением

Кортизол оказывает отрицательное влияние и на органы пищеварения. Все потому, что между центральной нервной и пищеварительной системами существует прочная взаимосвязь. Чем больше мы нервничаем, тем выше вероятность воспалительных процессов в кишечнике.

Чрезмерный стресс может привести к боли в животе, тошноты и синдрому раздраженного кишечника.

Влияние кортизола может быть и опосредованным. Здесь все просто: чем больше стресса, тем больше мы его "заедаем". На это накладывается ненормированный график и недосып, что и выливается нарушенным пищеварением.

Как бороться

Чтобы избежать нежелательного переедания и питаться сбалансировано – попробуйте заранее распланировать рацион: готовьте завтрак с вечера, берите ланч-бокс на работу, не переедайте на ужин. Сократите количество кофеина, поскольку это еще один раздражитель желудка.

Головная боль

Стресс является наиболее распространенной причиной головной боли / Фото Pexels

Стресс является наиболее распространенной причиной головной боли. Обезболивающие, конечно, помогут решить проблему здесь и сейчас, но не застрахуют от рецидивов.

Как бороться

Восстановите режим сна, ограничьте поток информации, больше прогуливайтесь и проводите время на свежем воздухе.

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Ослабленный иммунитет и частые простуды

В начале 1990-х годов психологи доказали, что стресс действительно ослабляет защиту человека. Они обнаружили, что из года в год примерно в одно и то же время иммунитет студентов временно снижается. Виновником простуд оказалась не смена сезона, а расписание обучения. Количество недомоганий резко возрастало в период экзаменов.

В ходе лабораторных исследований было обнаружено, что в крови подопытных уменьшилось количество так называемых клеток-киллеров, способных бороться с вирусами. А те, что остались, слабо реагировали на стимуляцию и не производили гамма-интерферонов – веществ, которое усиливают иммунитет.

В последующие годы было проведено более 300 исследований на эту тему. Их метаанализ не оставил сомнений: любой длительный стресс снижает иммунные функции организма.

Как бороться

Люди простужаются от 2 – 4 раз в год, а продолжительность болезни не должна превышать 5 дней. Все, что выходит за эти рамки – весомый повод позаботиться о ментальном здоровье. Иммунологи советуют отдых за городом, регулярную медитацию и дыхательные практики.