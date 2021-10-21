Как сохранить молодость: вам понадобится только одна каша

Известно, что правильная еда положительно влияет на здоровье организма, улучшает иммунитет и даже может способствовать омоложению. Для этого нужно только знать, какие продукты есть.

Здорово 24 рассказывают, что нужно есть, чтобы сохранить молодость. В этом вам поможет только одна каша.

Полезно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Гречка способствует омоложению



Гречка поможет сохранить молодость / Фото Unsplash

Оставаться молодой и красивой долгие годы мечтает чуть ли не каждая женщина. Теперь это вполне возможно и без больших затрат на косметические процедуры. Секрет заключается в потреблении гречневой каши.

С детства не все любили гречневую кашу, а зря. Именно она способствует повышению уровня белка сиртуинов (SIRT1). Он защищает клетки и ДНК от повреждений. Белки сиртуинов перемещаются в организме в поиске поврежденных участков и помогают их восстановить. С возрастом таких "вызовов" все больше из-за увеличения количества свободных радикалов. Поэтому сиртуини очень важны для организма.

Другие полезные свойства гречки

Снижает уровень сахара

Гречка имеет низкий гликемический индекс и способствует снижению сахара в крови. Особенно хорошо справится с этой задачей зеленая гречка. К тому же эту кашу следует есть для профилактики диабета.



Гречка снижает уровень сахара / Фото Unsplash

Способствует похудению

Гречневая каша содержит очень мало калорий: в 100 граммах всего 110 ккал. Она станет прекрасным союзником во время похудения, предоставит необходимую энергию и заряд.

Укрепляет сосуды

Большое количество железа, которое входит в состав гречки, будет способствовать нормализации функционирования кровеносной системы. Также в составе есть рутин, который способен укреплять сосуды, уменьшая риск развития заболеваний.

Улучшает пищеварение

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта точно оценят эту крупу. Она быстро и эффективно наладит работу кишечника и улучшит пищеварение. Этому способствуют клетчатка и крахмал, которые избавляют от запоров и метеоризма, а никотиновая кислота наладит метаболизм, благодаря ускорению синтеза белков, жиров и углеводов.

Улучшает состояние кожи, ногтей и волос



Употребляйте гречку для красивых волос и ногтей / Фото Unsplash

Цинк, витамины А и В способствуют росту волос и блеска. Кальций улучшает состояние зубов, костей и ногтей. Рутин обеспечивает естественную солнцезащиту, а марганец улучшит циркуляцию крови.

Интересно знать Признаки кандидоза: чем опасны хроническая усталость и проблемы с кишечником

Успокаивает

В гречке содержатся определенные элементы, которые положительно влияют на нервную систему. Они помогут избавиться от стресса и наладить психологическое здоровье. Ее также часто рекомендуют употреблять при депрессиях.