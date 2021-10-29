Тыква – главный продукт осеннего сезона. Если вы хотите укрепить здоровье и повысить иммунитет, обязательно включите этот овощ в свой рацион.

Из тыквы можно приготовить большое количество вкусных блюд. Экспериментировать можно до бесконечности, ведь этот сезонный овощ, кроме замечательного вкуса, обладает еще и рядом полезных свойств для организма.

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1. Укрепляет иммунитет

Сезонный суперфуд: 10 полезных свойств тыквы / Фото unsplash

Тыква, как и любой другой сезонный овощ, богата витаминами, минералами, в частности в его составе присутствуют каротин, пектины, витамины С, Е, группы В, РР, редкие витамины Т и К, цинк, магний, кальций, ферменты, белки, клетчатка, крахмал. А еще в тыкве в большом количестве содержатся ценные антиоксиданты, укрепляющие иммунитет и помогающие повысить защитные силы организма.

Что добавить в рацион: заплатите из тыквы.

2. Улучшает пищеварение

Регулярное употребление тыквы улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение. Тыква помогает при запорах, диарее и других нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта.

Что добавить в рацион: суп-пюре из тыквы

3. Снижает вредный холестерин

Исследователи из Кембриджского университета установили, что тыква и полезные вещества, присутствующие в его составе, обладают способностью снижать уровень вредного холестерина.

Что добавить в рацион: запеченная тыква.

4. Лечит акне

Тыква просто идеально подходит на роль ингредиента питательных масок для лица и тела. Натуральные маски на основе тыквы устраняют жирный блеск и эффект лоснящейся кожи, помогают в лечении угревой сыпи и прекрасно тонизируют кожу.

Как сделать маску: к нескольким ложкам протертой тыквы добавьте чайную ложку меда и желток одного яйца. Это маска универсальная, поэтому подходит для любого типа кожи. Держать ее нужно на лице получаса, после чего кожа становится молодой и свежей.

5. Ускоряет обмен веществ

Сезонный суперфуд: 10 полезных свойств тыквы / Фото unsplash

Регулярное употребление тыквы ускоряет обменные процессы в организме. Это связано с тем, что в его составе присутствует витамин К. Быстрый метаболизм способствует очищению организма и понижению веса. Так что тыква является просто незаменимым продуктом для тех, кто следит за своей фигурой и старается правильно питаться. При этом тыква обладает настолько мягким действием, что ее могут есть даже люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Что добавить в рацион: тыквенное варенье с облепихой.

6. Благоприятно влияет на половую систему

Мало кто знает, что тыква по своим полезным свойствам напоминает природный афродизиак. Этот овощ наиболее благоприятно действует на здоровье половой системы как мужчин, так и женщин. Правда, для большего эффекта нужно есть не только тыквы, но и семена. Именно последние так полезны для интимного здоровья.

Что добавить в рацион: тыквенный хлеб с тыквенными семенами.

7. Идеально подходит для диетического питания

Диетологи обожают тыкву. Редко встретишь продукт, который был бы очень полезен для здоровья, но при этом обладал низкой калорийностью. Несмотря на высокую питательную ценность, в 100 граммах этого овоща содержится всего 22 калории.

Что добавить в рацион: карпачо из тыквы.

8. Положительно влияет на кроветворный процесс

Сезонный суперфуд: 10 полезных свойств тыквы / Фото unsplash

В составе тыквы находятся железо, медь и фосфор. Эти элементы известны тем, что они оказывают положительное влияние на процесс кроветворения в организме. Если вы полюбите тыкву и будете стараться готовить ее регулярно, то это станет отличной профилактикой малокровия и атеросклероза.

Что добавить в рацион: фритата с тыквой.

9. Успокаивает нервную систему

Тыква успокаивает нервную систему. Если вы наблюдаете у себя беспричинное чувство тревожности или раздражительности, приготовьте на ночь тыквенный напиток. Утром проснетесь в прекрасном настроении.

Что добавить в рацион: тыквенный сок со столовой ложкой меда.

10. Нормализует работу сердца и сосудов

Тыква богата калием. Этот элемент очень важен для здоровья и сосудов. А еще яркий овощ улучшает свертываемость крови, препятствуя возникновению тромбов.

Что добавить в рацион: тыквенное пюре.