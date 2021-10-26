Психологическая реабилитация после COVID-19: с какими последствиями вы можете столкнуться

Обычно причиной посттравматического стрессового расстройства становятся психологические травмы или исключительные жизненные события. Однако привести к таким последствиям может коронавирусная болезнь, поражающая не только физическое здоровье, но и влияющая на психологическое состояние.

В частности, беспощадное влияние на самочувствие имеет и сама пандемия: люди теряли близких и друзей, работу и финансовую безопасность, а также свою идентичность и контроль над жизнью. Все это является одним большим травматическим опытом, который по-разному повлиял на каждого. О симптомах посттравматического стрессового расстройства и способах их устранения читайте в нашем материале.

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Симптомы посттравматического стрессового расстройства

Вы на грани

Если вас пугают даже мелочи, вы придаете всему особое трагическое значение и постоянно относитесь к всем вещам с особой бдительностью – это негативное последствие пандемии. После травматического события люди со стрессовым расстройством, как правило, постоянно находятся в состоянии тревоги и ожидания какой-либо опасности. Это оказывает негативное влияние на концентрацию, внимательность и память.



COVID-19 оказывает негативное влияние на психологическое здоровье / Фото Unsplash

Вы чувствуете себя уставшими

Этот симптом не относится к традиционным признакам постравматического синдрома. Однако COVID-19 изменил это представление. Многие испытывают сильное эмоциональное и физическое истощение. Это происходит из-за постоянного напряжения и состояния тревоги. В организме срабатывает реакция "сражайсяили убегай", которая требует немало энергии.

Вы постоянно чем-то недовольны



Негативное мышление – это признак ПТСР / Фото Unsplash

Травмы часто приводят к навязчивому отрицательному мышлению. Во время пандемии и ежедневных негативных новостей людям сложно думать о счастливом будущем и положительно оценивать события. Некоторые даже страдают из-за негативного восприятия себя и низкой самооценки.

Вы чувствуете боль

Хронический стресс также влияет на наше физическое здоровье, а именно приводит к понижению иммунной функции. К тому же постоянное чувство напряжения со временем может вызвать боли во всем теле, которые проявляются разными способами: кто-то жалуется на мигрень и головные боли, а другие страдают из-за проблем с пищеварением, повышенного артериального давления, боли в спине или суставах.

Вы плохо спите



Сон очень важен для организма / Фото Unsplash

Стрессы также приводят к расстройствам сна, в частности бессоннице, проблемам с засыпанием и кошмарам. Исследования подтверждают, что 91% людей с ПТСР испытывают проблемы со сном. Зачастую им не придают значения, однако такие проблемы нельзя игнорировать. Сон отвечает за восстановление всех процессов и органов, поэтому он должен быть здоровым и крепким.

Вы избегаете общения и людей

Избегание и отстранение – еще одно следствие посттравматического расстройства. Из-за пандемии COVID-19 многие испытывают трудности с восстановлением коммуникации. Они не всегда различают социальное и психологическое дистанционирование. Ведь страх быть социальным далеко не предохраняет вас от коронавирусной болезни, а лишь усугубляет ваши тревоги.

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Как бороться с посттравматическим синдромом



Восстанавливайте социальные связи / Фото Unsplash

Шаг 1. Подумайте, когда эти симптомы впервые превратились в проблему. Ведь они все имеют соответствующий уровень. Если они мешают работать и жить, с ними нужно бороться. Вы можете попытаться найти ответ в книгах или обратиться за помощью к психологу.

Шаг 2. Не менее важна самостоятельная работа над собой и развитие здоровых механизмов преодоления стресса. Вынуждайте себя выходить из зоны комфорта и общаться с людьми, занимайтесь спортом и, главное, прислушивайтесь к своему организму. Позвольте себе обдумывать свои эмоции в своем темпе.