Простуда или грипп: как отличаются между собой сезонные болезни

Прохладная и дождливая осень ассоциируется с сезонными простудами. Но многие люди не всегда понимают разницу между простудой и гриппом.

Поэтому Здорово 24 решили рассказать об основных симптомах, чтобы вы вовремя смогли выявить заболевание и подобрать правильное лечение. Подробнее об этих заболеваниях читайте далее в нашем материале.

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Чем отличается простуда от гриппа

Как простуда, так и грипп – это заболевание дыхательных путей, поэтому они часто похожи по своей симптоматике:

насморк или заложенный нос,

чихание;

боли в теле;

общая усталость.

Грипп – это куда более серьезное заболевание, поэтому одинаковые симптомы будут ощущаться сильнее. К тому же во время простуды редко возникают побочные заболевания. В то время, как грипп может привести к гаймориту, ушной инфекции, пневмонии или сепсису.



Грипп нужно вовремя лечить / Фото Unsplash

Если самостоятельно не удается диагностировать простуду или грипп, обратитесь к семейному врачу, который назначит соответствующие анализы и подберет правильное лечение. Если у вас обычная простуда, нужно будет бороться только с симптомами:

принимать безрецептурные лекарства против простуды;

много пить;

достаточно отдыхать.

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С гриппом ситуация несколько сложнее, ведь его следует начинать лечить еще в начале, так вы сможете уменьшить тяжесть заболевания и сократить его длительность. Также не стоит забывать об увлажнении и отдыхе.



Не забывайте много пить и отдыхать / Фото Unsplash