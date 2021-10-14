Как приготовить фитнес батончик дома: полезный перекус из яблок

Фитнес батончики из магазинов не всегда могут быть безопасными для вашего веса, ведь часто содержат вредные подсластители в своем составе. Для того, чтобы не навредить фигуре, можете попробовать приготовить такую полезную закуску дома.

Вкусный перекус можно приготовить из яблок. Здорово 24 делятся полезным рецептом, который спасет, когда хочется чего-то вкусненького.

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Рецепт полезных фитнес батончиков

Ингредиенты

12 столовых ложек несоленого сливочного масла комнатной температуры;

1 стакан светло-коричневого сахара;

4 столовые ложки приправы белого мисо;

1 яйцо;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

3 стакана белого цельнозерновой муки;

1 чайная ложка молотого кардамона;

¼ чайной ложки соли;

8 яблок;

2,5 столовые ложки лимонного сока;

1,5 чайной ложки молотой корицы;

пол чайной ложки молотого имбиря;

пол стакана ореха пекан.

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Способ приготовления



Полезные батончики из яблок / Фото Unsplash

Шаг 1. В емкости смешайте 10 столовых ложек сливочного масла, 3/4 стакана коричневого сахара, 2 столовые ложки приправы мисо, яйцо и ванильный экстракт. Взбивайте все ингредиенты до однородной смеси миксером в течение 2 минут. Добавьте в посудину муку, кардамон, соль и перемешайте.

Шаг 2. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой и распределить тесто, прижимая сверху стаканом. Разогрейте духовку до 170 градусов и поместите туда смесь. Готовьте в течение 15 минут, пока тесто не подрумянится.

Шаг 3. За это время разогрейте 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне, добавьте мисо, 1/4 стакана коричневого сахара, очищенные и нарезанные яблоки, лимонный сок, корицу и имбирь. Уменьшите огонь и готовьте, помешивая, пока вся влага из яблок не испарится, от 15 до 18 минут. После приготовления добавьте в начинку измельченные орехи.

Шаг 4. Вылейте начинку на приготовленную основу и поместите в духовку на 25 – 30 минут. После того, как десерт остынет, нарежьте его небольшими кусочками и наслаждайтесь.