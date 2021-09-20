Причина не только в питании: из-за этих гормонов вы набираете вес

Не всегда причиной избыточного веса является плохое питание или неправильные физические нагрузки. Виновником лишних килограммов могут быть гормоны.

Именно они регулируют настроение, аппетит и влияют на вес. О 4 важные гормонах, которые могут быть причиной, – читайте далее в нашем материале.

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4 гормоны, через которые вы набираете вес

Тестостерон

Тестостерон – это гормон, который контролирует метаболизм в организме как мужчин, так и женщин. Часто именно из-за сбоев в метаболизме может увеличиться вес, поэтому за этим гормоном важно следить. Для того, чтобы повысить уровень тестостерона, стоит отказаться от хлеба, сладостей и алкоголя.



Следите за уровнем тестостерона / Фото Pexels

Гормоны щитовидной железы

Гормоны щитовидной железы, а именно T3 и T4, играют важную роль в регуляции массы тела. А именно определяют скорость метаболизма для всех клеток. Нарушения в работе щитовидной железы могут привести к увеличению веса и хронической усталости. Чтобы исследовать уровень гормонов, стоит обратиться к эндокринологу. Также рекомендуем уменьшить потребление йода, кофеина и сои. Отдавайте предпочтение брокколи, шпинату, капусте и другим овощам.

Кортизол

Кортизол начинает расти, когда вы находитесь в состоянии стресса. Проблемы со сном, чрезмерное количество кофеина и вредные перекусы негативно отражаются на вашем весе. Из-за роста кортизола жир начинает откладываться на животе и шее. В этом случае стоит уделить больше внимание не силовым нагрузкам, а тем, которые помогут снять стресс. Попробуйте йогу или медитацию и не забывайте о полноценном сне, который должен длиться минимум 7 часом.



Снизьте уровень стресса / Фото Unsplash

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Эстрогены

Эстроген – это гормон красоты и молодости. Его дефицит или избыток отрицательно влияет на вес. Чтобы поддерживать нормальный уровень эстрогенов в организме, употребляйте абрикосы, семена льна, клубнику, капусту и грецкие орехи.