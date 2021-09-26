Почему дети не любят есть брокколи и цветную капусту

Брокколи, брюссельская и цветная капуста – без сомнения очень полезные овощи. Но из-за их горьковатого привкуса всех этих представителей семьи брассика откровенно недолюбливают большинство детей.

Дело вкуса, – скажете вы, а вот австралийские ученые думают по-другому. И чтобы понять, почему детям так не нравятся эти овощи, они провели целое исследование.

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Особенности овощей брассика

Считается, что классический горьковатый вкус овощей брассика обусловлен соединениями под названием глюкозинолаты. Во время жевания эти молекулы превращаются в вещество изотиоцианат. Именно оно и отвечает за едкий вкус, который многим не нравится.

Однако, как показывает исследование, на негативную реакцию у некоторых людей влияет другой процесс. Дело в том, что медведки также содержат соединение под названием S-метил-L-цистеина сульфоксид (SMCSO), которое при смешивании с другим ферментом, присутствующим в овощах, выделяет серные запахи. Этот фермент также продуцируется бактериями ротовой полости. Поскольку у каждого человека разный уровень этих бактерий, группа австралийских ученых решила исследовать, связан ли он с субъективными предпочтениями к овощам брассика.



Брокколи и цветная капуста очень полезны / Фото pexels

Об исследованиях

Ученые из государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO привлекли к эксперименту 98 детей в возрасте 6 – 8 лет, а также одного из их родителей .

. У всех участников они взяли образцы слюны и смешали их с порошком цветной капусты, анализируя выделенные летучие газы.

Исследователи обнаружили значительные различия в уровнях серных соединений. В то же время дети и их родители демонстрировали одинаковые показатели, что свидетельствует о том, что каждая семья имеет общие микробиомы ротовой полости .

. В конце концов ученые установили у детей четкое соотношение между сильной нелюбовью к овощам брассика и высоким содержанием летучих соединений серы, вырабатываемой их слюной.

В основном этот газ ассоциируется с запахами пуканий, а также вонью разлагающихся животных,

– отметил ведущий автор исследования австралийского CSIRO Дэмиен Фрэнк.



Большинство детей не любят есть брокколи / фото studyfinds

Овощи брассика можно научиться есть

Кроме изучения слюны, исследователи также попросили родителей и детей оценить запах и вкус сырой, а также приготовленной на пару цветной капусты и брокколи. Дети, которые производили высокий уровень серного газа, чаще говорили, что им не нравится запах или вкус цветной капусты. Однако несмотря на то, что их родители также имели подобный уровень газов в слюне, они не были столь категоричны к этим овощам.

Симпатия – это опыт и то, к чему люди имеют отношение. Вы можете научиться любить овощи так же, как вы научились любить пиво или кофе,

– отметила исследовательница пищевых продуктов из Ньюкаслского университета Эмма Бекетт, которая не участвовала в эксперименте.



Овощи брассика можно научиться есть / Фото pexels

Кулинарные хитрости

Несмотря на полезные свойства этих овощей, можно воспользоваться некоторыми кулинарными хитростями, чтобы заставить детей есть брокколи и цветную капусту. В частности, можно добавить к ним немного сырного соуса или просто посыпать горячие овощи сыром.