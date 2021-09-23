Опасность лимонной кислоты: малоизвестные факты о популярной пищевой добавке

Лимонная кислота – одна из самых распространенных пищевых добавок. Она содержится в составе 80% привычной пищи: напитках, десертах, вареные, хлебе и выпечке, консервах и блюдах, которые мы заказываем из ресторанов.

В естественной форме лимонная кислота содержится в лимонах, апельсинах, грейпфрутах и ​​лайма. Именно из натурального продукта она и была выделена в 1784 году. Однако это далеко не та форма лимонной кислоты, которая используется сегодня.

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История добавки

Компания Pfizer начала производить лимонную кислоту в промышленных масштабах в 1919 году в результате микробного процесса с использованием мутагенного штамма Aspergillus niger, также известного как черная плесень. Нынешний процесс создания лимонной кислоты охватывает биосинтез сахара или сахаристых веществ (чаще всего с ГМО кукурузы) промышленными штаммами плесневых грибов Aspergillus niger (черная плесень), которая затем ферментируется, образуя изготовленную лимонную кислоту.

В чем опасность лимонной кислоты

Учитывая термотолерантность A. niger, существует вероятность, что побочные продукты останутся в конечном продукте / Фото Pexels

Aspergillus niger связан с системными воспалительными процессами, включая дыхательные, желудочно-кишечные, неврологические и опорно-двигательные аппараты. Даже при высокой термической обработке Aspergillus niger все еще может вызвать воспалительную реакцию.

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Лимонная кислота содержится не только в пищевых продуктах, но и добавляется в напитки, фармацевтические препараты, добавки, косметику, предметы личной гигиены, чистящие средства. Из-за такого активного использования, риск влияния опасного компонента пищевой добавки только увеличивается.

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Интересно и то, что в США лимонная кислота использовалась до создания Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и ей был присвоен статус GRAS (признанный безопасным), даже несмотря на то, что никаких научных испытаний на ее долгосрочное потребление людьми никогда не проводилось.

Поэтому так важно не только читать этикетки, но и понимать, что скрывают названия, которые там указаны. Даже если речь идет о таком невинным, казалось бы, компоненте, как знакомая всем лимонная кислота.