Оградите себя от артрита: список противовоспалительных продуктов

20 октября 2021 , 09:49
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Источник:

24 канал

Воспаление – это естественная реакция иммунной системы на раздражители. Оно может быть острым или хроническим.

Вторая форма воспаления более опасная, ведь именно она приносит немало вреда организму. Обо всех опасностях и способах борьбы читайте далее в нашем материале.

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Почему хроническое воспаление опасно

Хроническое воспаление может быть очень длительным. Оно часто беспокоит на протяжении многих лет и беспощадно влияет на организм. Острое воспаление обычно точечно поражает определенные части тела, а хроническое – отрицательно влияет на весь организм. Этот процесс медленный и не имеет четких симптомов.


Хроническое воспаление трудно обнаружить / Фото Unsplash

Обычно наиболее распространенными признаками хронического воспаления являются:

  • постоянная усталость;
  • апатия;
  • избыточный вес;
  • изменение эмоционального фона;
  • снижение жизненного тонуса
  • ухудшения качества кожи.

После этого симптомы начинают проявляться в определенных органах. Быстрее появляются кожные воспалительные заболевания (дерматит, псориаз), слизистые (гастрит, колит) и заболевания суставов (артрит).

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Как бороться с воспалением


Свекла уменьшает воспаление / Фото Unsplash

К счастью, этот процесс можно остановить благодаря некоторым продуктам, которые следует включить в рацион. К таким "спасителям" от воспаления относят:

  • куркуму;
  • свеклу;
  • дикую рыбу;
  • малину;
  • грейпфрут;
  • листовую зелень
  • зеленый чай, матча, туласи;
  • ферментированные овощи;
  • чеснок;
  • грибы шиитаке.

Однако только этих продуктов будет мало, стоит комплексно подойти к лечению и изменить рацион, исключив вредную пищу.

Автор: Ірина Бенцак