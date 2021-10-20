Оградите себя от артрита: список противовоспалительных продуктов

Воспаление – это естественная реакция иммунной системы на раздражители. Оно может быть острым или хроническим.

Вторая форма воспаления более опасная, ведь именно она приносит немало вреда организму. Обо всех опасностях и способах борьбы читайте далее в нашем материале.

Полезно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Почему хроническое воспаление опасно

Хроническое воспаление может быть очень длительным. Оно часто беспокоит на протяжении многих лет и беспощадно влияет на организм. Острое воспаление обычно точечно поражает определенные части тела, а хроническое – отрицательно влияет на весь организм. Этот процесс медленный и не имеет четких симптомов.



Хроническое воспаление трудно обнаружить / Фото Unsplash

Обычно наиболее распространенными признаками хронического воспаления являются:

постоянная усталость;

апатия;

избыточный вес;

изменение эмоционального фона;

снижение жизненного тонуса

ухудшения качества кожи.

После этого симптомы начинают проявляться в определенных органах. Быстрее появляются кожные воспалительные заболевания (дерматит, псориаз), слизистые (гастрит, колит) и заболевания суставов (артрит).

Интересно знать Плохой сон и аутоиммунные заболевания: связь и как избежать опасных последствий

Как бороться с воспалением



Свекла уменьшает воспаление / Фото Unsplash

К счастью, этот процесс можно остановить благодаря некоторым продуктам, которые следует включить в рацион. К таким "спасителям" от воспаления относят:

куркуму;

свеклу;

дикую рыбу;

малину;

грейпфрут;

листовую зелень

зеленый чай, матча, туласи;

ферментированные овощи;

чеснок;

грибы шиитаке.

Однако только этих продуктов будет мало, стоит комплексно подойти к лечению и изменить рацион, исключив вредную пищу.