Как не заболеть при первых признаках простуды: 6 действенных советов

Изменение температуры окружающей среды, влажность и ослабленный иммунитет... С приходом осени все мы рискуем простудиться.

Однако, своевременно приняв необходимые меры, можно избежать вынужденного больничного и защититься от развития заболевания. Как? Рассказываем!

Актуально Анализы для диагностики гельминтов: какие, кому и когда сдавать

Отдых

Больше отдыхайте / Фото Unsplash

Чтобы дать организму восстановиться, при первых признаках простуды стоит остаться дома. Это не только поможет накопить необходимый запас энергии для борьбы с патогенными организмами, но и исключит возможность заражения ваших друзей, коллег и знакомых.

Тренеры придерживаются подобного мнения. Если вы чувствуете слабость, лучше отложить поход в спортзал до момента полного восстановления сил.

Витамин С

Этот витамин помогает иммунной системе бороться с любыми заболеваниями, поэтому при первых признаках простуды советуют употреблять морсы на основе облепихи, готовить чай из шиповника и добавить в свой рацион киви.

Пейте больше чая

Зеленый и белый чай богаты антиоксидантами, которые положительно влияют на иммунитет. Отлично подойдет чай на основе ромашки. Добавьте в напиток меда, чтобы усилить его антимикробные свойства. Чай на основе эхинацеи поможет укрепить иммунитет. А матча продемонстрирует тонизирующий эффект.

А вот от кофе в период простуды наоборот лучше отказаться.

Уберите из рациона сахар

Откажитесь от кофе и сахара / Фото Unsplash

Когда вы устали, мозг начинает требовать компенсации в виде десерта, но врачи советуют отказаться от этого искушения. особенно, если вы чувствуете первые симптомы простуды.

Дело в том, что сахар разрушает микрофлору и защитные механизмы кишечника. В кровь начинают попадать патогены, на которые реагирует иммунитет. Вместо того чтобы локализоваться на простуде, защита организма начинает давать сбой, что приводит к ухудшению самочувствия.

Читайте Чем опасна любовь к суши и стейкам с кровью

Белки

Чтобы быстро победить простуду, важно насыщать организм белком. Поэтому в этот период стоит добавить в рацион кисломолочные продукты, обогащенные белками.

Гигиена

Несмотря на распространенные мифы, медики утверждают, что во время простуды необходимо принимать душ, поскольку именно через пот из организма выводятся токсины.