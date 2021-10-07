Как наладить режим дня и улучшить качество жизни: правило "10-3-2-1-0"

7 октября 2021 , 12:11
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Источник:

телеграм-канал "Алгоритм"

Пытаетесь придумать простую формулу, которая поможет наладить распорядок дня? Оказывается, ее давно уже придумали и даже доказали эффективность.

Правило придумал фитнес-тренер Крейг Баллантайн. Автор утверждает, что с помощью его советов уже множество людей вернули себе нормальный сон ночью и стали значительно производительнее днем.

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Вот 5 шагов, которые приблизят и вас к здоровой и продуктивной жизни.

За 10 часов до сна никакого кофеина и пищи / Фото Pexels

Правило "10-3-2-1-0": что означают эти цифры

  • За 10 часов до сна: больше никакого кофеина.
  • За 3 часа до сна: больше никакой пищи и алкоголя.
  • За 2 часа до сна: больше никакой работы
  • За 1 час до сна: больше никаких экранов
  • 0: утром ни за что не откладывать будильник.

Как это помогает

Не откладывайте будильник / Фото Pexels

Идея в том, чтобы составить новый график дня. Он будет повышать вашу производительность вследствие быстрого засыпания. Вы начнете лучше высыпаться благодаря отказу от стресса и пищи перед сном и соответственно будете просыпаться значительно бодрее.

Если придерживаться этой схемы, утром вы не захотите откладывать звонок будильника, а ночью не будете крутиться от недостатка сна.

Автор: Юлія Бабич