Кому противопоказаны приседания и чем их заменить

20 сентября 2021 , 19:14
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Источник:

24 канал

Приседание – базовое упражнение для формирования красивых ног и подтянутых ягодиц. С его помощью можно укрепить суставы, прокачать мышцы и улучшить осанку. Однако приседания подходят не для всех.

Прежде чем приседать на регулярной основе, следует позаботиться о правильной технике и оптимально подобранном виде нагрузок. Если у вас сколиоз и вы начнете приседать со штангой, это приведет к обострению проблемы. Выполняя аналогичное действие, но только с собственным весом – почувствуете положительное влияние на самочувствие.

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Чтобы избежать рисков для здоровья, проведите первые занятия с собственным весом под наблюдением тренера.

Кому нельзя приседать

Людям с нарушениями позвоночника

Во время упражнения позвоночник испытывает сильную нагрузку на межпозвонковые диски, поэтому людям, имеющим проблемы со спиной, приседания могут быть противопоказаны.

Людям с травмами колен

Если при приседаниях ощущается боль или дискомфорт в коленях – откажитесь от упражнения. Главное – не спутать боль в мышцах с болью в суставах.

Людям с повышенным артериальным давлением

При приседаниях с весом нередко наблюдается повышенное давление и пульс. Если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше найти альтернативные варианты.

Людям с варикозом

Это заболевание вен ног, при котором наблюдается деформация и расширение сосуда. Людям с этой патологией рекомендуется умеренная физическая активность.

Людям с длинной бедренной костью

Пропорции тела играют особенно важную роль в приседаниях. Длинная бедренная кость, например, влияет на механику упражнения. Следует подобрать правильную технику выполнения, чтобы равномерно распределить вес между спиной, коленями и ногами.

Чем заменить приседания

Чем заменить приседания / Фото Pexels

Сгибание ног в тренажере

Техника выполнения:

  • Лягте на тренажер и прижмите таз плотно к скамье.
  • Напрягите заднюю поверхность бедра, согните голень до угла 90 градусов.
  • Старайтесь не отрывать таз от скамьи.
  • Медленно поверните голень в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 15 раз. Отдых между подходами – минута.

Разгибание ног в тренажере

Техника выполнения:

  • Сядьте на тренажер. Прижмите таз и поясница плотно к подушке и спинке тренажера.
  • Напрягите переднюю поверхность бедра, выпрямить голень, слегка не доводя до параллели с полом.
  • Старайтесь не отрывать таз и поясницу от тренажера.
  • Плавно опустите голень в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 15 раз. Отдых между подходами – минута.

Жим ногами

Техника выполнения:

  • Сядьте в тренажер, уперевшись ногами в платформу.
  • Прижмите таз и поясница плотно к подушке и спинке тренажера.
  • Стопы расположите в верхней части платформы и поставьте чуть шире таза, носки направлены в стороны под углом 45 градусов.
  • Опустите плавно платформу до угла 90 градусов в коленях, не отрывая таз и поясницу.
  • На выдохе упритесь в платформу. Следите, чтобы колени двигались в направлении носков.

Выполните 3 подхода по 15 раз. Отдых между подходами – минута.

Седалищный мостик

Техника выполнения:

  • Лягте на спину, ноги согните в коленях с упором на пятку.
  • Вытолкните таз вверх, задерживаясь в верхней точке на одну секунду.
  • Опускайтесь плавно на пол в течение 2 – 3 секунд.

Выполняйте 3 подхода по 20 раз. Отдых между подходами – минута.

Разведение и сведение бедер в тренажере

Техника выполнения:

  • Сядьте на тренажер. Прижмите таз и поясницу к подушке и спинке тренажера.
  • Стопы поставьте на подножку, лопатки прижмите к спинке, сохраняя естественный прогиб в пояснице.
  • Сделайте выдох, максимально разведите бедра в стороны.
  • Сделайте выдох, сведите колени вместе. Задержитесь в каждом положении на несколько секунд.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 20 раз. Отдых между подходами – минута.

Автор: Юлія Бабич