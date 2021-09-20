Кому противопоказаны приседания и чем их заменить

Приседание – базовое упражнение для формирования красивых ног и подтянутых ягодиц. С его помощью можно укрепить суставы, прокачать мышцы и улучшить осанку. Однако приседания подходят не для всех.

Прежде чем приседать на регулярной основе, следует позаботиться о правильной технике и оптимально подобранном виде нагрузок. Если у вас сколиоз и вы начнете приседать со штангой, это приведет к обострению проблемы. Выполняя аналогичное действие, но только с собственным весом – почувствуете положительное влияние на самочувствие.

Интересно Какая опасность подстерегает детей в песочнице

Кому нельзя приседать

Людям с нарушениями позвоночника

Чтобы избежать рисков для здоровья, проведите первые занятия с собственным весом под наблюдением тренера.

Во время упражнения позвоночник испытывает сильную нагрузку на межпозвонковые диски, поэтому людям, имеющим проблемы со спиной, приседания могут быть противопоказаны.

Людям с травмами колен

Если при приседаниях ощущается боль или дискомфорт в коленях – откажитесь от упражнения. Главное – не спутать боль в мышцах с болью в суставах.

Людям с повышенным артериальным давлением

При приседаниях с весом нередко наблюдается повышенное давление и пульс. Если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше найти альтернативные варианты.

Людям с варикозом

Это заболевание вен ног, при котором наблюдается деформация и расширение сосуда. Людям с этой патологией рекомендуется умеренная физическая активность.

Людям с длинной бедренной костью

Пропорции тела играют особенно важную роль в приседаниях. Длинная бедренная кость, например, влияет на механику упражнения. Следует подобрать правильную технику выполнения, чтобы равномерно распределить вес между спиной, коленями и ногами.

Чем заменить приседания

Чем заменить приседания / Фото Pexels

Сгибание ног в тренажере

Техника выполнения:

Лягте на тренажер и прижмите таз плотно к скамье.

Напрягите заднюю поверхность бедра, согните голень до угла 90 градусов.

Старайтесь не отрывать таз от скамьи.

Медленно поверните голень в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 15 раз. Отдых между подходами – минута.

Разгибание ног в тренажере

Техника выполнения:

Сядьте на тренажер. Прижмите таз и поясница плотно к подушке и спинке тренажера.

Напрягите переднюю поверхность бедра, выпрямить голень, слегка не доводя до параллели с полом.

Старайтесь не отрывать таз и поясницу от тренажера.

Плавно опустите голень в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 15 раз. Отдых между подходами – минута.

Жим ногами

Техника выполнения:

Сядьте в тренажер, уперевшись ногами в платформу.

Прижмите таз и поясница плотно к подушке и спинке тренажера.

Стопы расположите в верхней части платформы и поставьте чуть шире таза, носки направлены в стороны под углом 45 градусов.

Опустите плавно платформу до угла 90 градусов в коленях, не отрывая таз и поясницу.

На выдохе упритесь в платформу. Следите, чтобы колени двигались в направлении носков.

Выполните 3 подхода по 15 раз. Отдых между подходами – минута.

Седалищный мостик

Техника выполнения:

Лягте на спину, ноги согните в коленях с упором на пятку.

Вытолкните таз вверх, задерживаясь в верхней точке на одну секунду.

Опускайтесь плавно на пол в течение 2 – 3 секунд.

Выполняйте 3 подхода по 20 раз. Отдых между подходами – минута.

Разведение и сведение бедер в тренажере

Техника выполнения:

Сядьте на тренажер. Прижмите таз и поясницу к подушке и спинке тренажера.

Стопы поставьте на подножку, лопатки прижмите к спинке, сохраняя естественный прогиб в пояснице.

Сделайте выдох, максимально разведите бедра в стороны.

Сделайте выдох, сведите колени вместе. Задержитесь в каждом положении на несколько секунд.

Медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 20 раз. Отдых между подходами – минута.