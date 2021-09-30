На кого подписаться в инстаграме, если решили похудеть: аккаунты диетологов и тренеров

К похудению следует подходить комплексно и окружать себя не только правильным питанием и тренировками, но и интересными инфлюенсерамы. Почерпнуть полезные советы, рецепты и упражнения можно в инстаграм-диетологов и тренеров.

Мы подготовили для вас подборку аккаунтов, которые пригодятся, если вы решили худеть. Вдохновляйтесь и мотивуйтесь каждый день вместе с профессионалами.

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На кого подписаться, если решили худеть

WOWBODYslim

Совместный проект звездного тренера, телеведущей Аниты Луценко и Юлии Богдан, тренера и йога. На странице они делятся полезными рецептами, видео тренировок и советами по похудению. Здесь можно найти много интересного.

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Таня Федорищева приведет вас в форму благодаря тренировкам. Она делает акцент не только на физических нагрузках, но и делится программой питания. Вы можете найти много бесплатных видео марафонов на ее канале в ютубе.

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Автором этой страницы есть тренерка и нутрициологиня Елена Манзюк. Здесь вы найдете упражнения для ягодиц, хорошей осанки и пресса. Женщина также делится полезными советами и рассказывает о функционировании организма и различных процессах.

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За советами по правильному питанию стоит заглянуть к Юлиане Ергешовой, врачу-диетологу. Она рассказывает о полезном рационе и делится рецептами вкусных и здоровых перекусов.

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Еще одна инстаграм-помощница и диетолог Олеся Добрянская поможет вам прийти в форму. Ее советы очень практичны и полезны. Поэтому, если вы в поисках советчицы, смело подписывайтесь на эту страницу.

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О вашем сбалансированном рационе также позаботится звездная диетологиня Светлана Фус. Она не только делится полезными рецептами, но и рассказывает о пользе и вреде различных продуктов. Здесь можно найти видео с другими экспертами на интересные темы.

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Здесь просто идеальный тандем вкусностей и пользы. Здоровые завтраки, печенье, кексы и другие десерты, которые не навредят вашей фигуре. Это настоящая находка для тех, кто хочет худеть вкусно.

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Ольга Дорош расскажет о том, какие продукты не стоит употреблять, а на каких витаминах и полезных элементах лучше сделать акцент, чтобы организм получал необходимое количество питательных веществ.

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dr.lakusta

Стоит также заботиться о своем здоровье и следить за ним. В этом вам поможет диетологиня Татьяна Лакуста, которая расскажет о симптомах и природе различных заболеваний, поделится списком полезных продуктов и рецептами блюд.