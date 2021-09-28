Чем полезный кизил: простые рецепты из ягод, которые укрепляют иммунитет

Маленькие красные ягодки с терпким вкусом... Можем поспорить, что вы никогда не пробовали кизил или делали это очень давно. А зря! Возможно, плоды кизила и не порадуют ваши вкусовые рецепторы так же, как черешни или клубника, но пользы от них – не меньше.

Кизил называют также дерном. Плоды растут на небольшом деревце, который больше напоминает куст, потому что никогда не достигает в высоту более 5 метров.

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Что входит в состав ягод

витамины В3, С и Е;

кислоты: яблочная, лимонная и янтарная;

жирные масла (при этом продукт не является калорийным – в 100 граммах содержится всего 45 калорий );

); фруктоза и глюкоза (простые сахара);

железо (микроэлемент);

магний, фосфор, калий и сера (макроэлементы).

Лечебными свойствами обладают не только плоды, но и листья, а также ветви дерена. В частности настойку из листьев используют в виде компрессов и аппликаций для лечения кожных заболеваний и геморроя.

ТОП-10 эффектов, которыми обладает кизил:

тонизирует организм, увеличивает его выносливость;

повышает сопротивляемость организма;

выводит из него токсины и шлаки;

ускоряет заживление ран и предупреждает возникновение кровотечений;

нормализует обмен веществ;

способствует оттоку желчи и мочи;

снижает температуру тела.

Вот почему плоды кизила врачи рекомендуют употреблять в пищу людям, которые жалуются на постоянную усталость и часто простужаются.

Чем полезен кизил для женского здоровья

Отвар кизила используют для облегчения менструальных болей, повышения либидо и уменьшения количества специфических выделений из влагалища при вагинальном кандидозе.

Ягоды кизила / Фото gastronom

Как кизил влияет на состояние здоровья и самочувствие мужчин

Многие мужчины зарабатывает на жизнь тяжелым физическим трудом. Очевидно, что такая работа не только уменьшает жизненный тонус, но и снижает иммунитет. Кизил увеличивает запас энергии у представителей сильного пола, усиливает половое влечение и улучшает половую функцию.

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Из сухих плодов кизила готовят отвар, который используют для:

облегчения самочувствия пациентов с воспалительными заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта;

улучшения аппетита;

укрепления иммунитета;

поддержания тонуса организма.

Плоды кизила можно сушить.Кроме того, употребление в пищу сушеных ягод кизила способствует снижению уровня сахара в крови и нормализует показатели кровяного давления.

Сушеный кизил обогащен пектином, который обеспечивает выведение токсинов из организма. Ягодки нормализуют обмен веществ (вот почему кизил завоевал популярность среди людей, которые периодически пытаются сбросить вес).

Джем из кизила / Фото 24 канал

А еще кизил повышает уровень гемоглобина, поэтому его советуют употреблять при болезнях органов кроветворения, в том числе лицам, страдающим анемией.

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Джем из кизила

Лакомьтесь плодами вместе с косточкамиони содержат растительные масла, которые по своему антибактериальному, противовоспалительному и вяжущему действию напоминают облепиху.

Ингредиенты:

кизил – 1 килограмм;

1 килограмм; вода – 200 миллилитров;

200 миллилитров; сахар – 700 грамм.

Приготовление:

Приготовьте сироп из сахара и воды. Плоды – тщательно вымойте, залейте сиропом и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите еще 15 минут. Разложите джем по предварительно стерилизованных банках.

Такой джем обладает противовоспалительным действием, повышает иммунитет и прекрасно тонизирует организм. Регулярно употребляя его в пищу в осенне-зимний период, можно предупредить простуду. Таким образом можно улучшить работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, очистить бронхи и снизить повышенную температуру тела.

При каких заболеваниях помогают плоды кизила

Растение успешно борется с симптомами многих заболеваний. При ОРВИ эффективно снижает температуру, снимает воспаление и активирует защитные силы организма. Пектин, входящий в состав ягодок, связывает и выводит токсины из организма. Кстати, не хуже справится с этой задачей и свежий сок из плодов кизила.

Кизил – враг геморроя. В процессе лечения можно применять как свежие, так и сушеные плоды. При тяжелом течении заболевания кизил употребляют перед едой, но не более трех порций в день и с косточкой. Не волнуйтесь – они растворятся в желудке, оказав благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт.

Компот из кизила / Фото wday

Пациентам с геморроем полезно принимать ванны и пить отвары из плодов этого растения. Как уже упоминалось, кизил снижает уровень сахара в крови, но не только. Он еще и предотвращает дальнейшее его повышение. При этом лучший сахароснижающий эффект оказывают именно свежие плоды.

Использование кизила в народной медицине

Сторонники лечения нетрадиционными методами употребляют кизил в виде напитков – настоек и отваров.

Кизиловая настойка на водке

Плоды помойте, растолките в ступе, после чего переложите в банку и залейте водкой. Перемешайте. Смесь накройте крышкой и отправьте настаиваться в сухое место на 21 день. После того как смесь настоится, процедите ее через два слоя марли, добавьте сахар (на свой вкус), снова перемешайте и оставьте настаиваться еще на неделю.

Готовую настойку можно хранить в течение пяти лет, используя для лечения кожных болезней и устранения боли в спине.

Отвар из кизила

1 столовую ложку сухих плодов залейте стаканом кипятка и подержите на слабом огне в течение двух минут. Оставьте отвар настаиваться на три часа, после чего тщательно процедите.

Для укрепления иммунитета принимайте по 50 грамм перед едой.

Компот из кизила

400 граммов кизила положите в чистую банку и залейте водой (по горловину). Пересыпьте содержимое банки в кастрюлю и всыпьте туда полкило сахара. Варите на слабом огне около пяти минут. Банку тем временем простерилизуйте. Залейте в нее горячий компот и закатайте крышкой. После того как банка остынет, отнесите ее в кладовку или подвал на хранение.

Можно ли употреблять кизил беременным и кормящим грудью

Употреблять плоды кизила в период беременности не запрещено. Кизил поможет вывести токсины из организма, повысит уровень гемоглобина и посодействует очищению кишечника. Однако перед тем, как кушать эти ягодки, проконсультируйтесь с врачом. Специалист посоветует, сколько плодов вам можно есть, как часто и когда.

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Существует так называемый "ямайский кизил". К обычному он отношения не имеет, а принадлежит к бобовым. Женщинам "в положении" он противопоказан. Его плодытоксичны и могут навредить еще нерожденному ребенку.

Кормящим матерям кизил употреблять можно, но они должны следить за реакцией малыша. Им лучше не есть плоды сырыми, а употреблять их в виде компотов либо отваров.

Польза для детского организма

Кизил положительно влияет на активно растущий организм, в том числе помогает поддерживать иммунитет. Субстанции, входящие в состав этого растения, способствуют формированию костной ткани и улучшают пищеварительные процессы.

Однако перед тем, как давать ребенку плоды кизила, необходимо учесть следующее:

детям нельзя есть кизил в большом количестве (лучше начать с одной ягодки);

кизил, очищенный от косточек, можно добавлять к молочным блюдам или фруктовым салатам. Из него можно готовить кисели, желе или варенье;

чтобы предупредить кишечную инфекцию, ягодки тщательно обрабатывайте – промывайте под проточной водой, после чего – обдайте кипятком;

промывайте под проточной водой, после чего обдайте кипятком; не готовьте кизил заблаговременно, поскольку витамин С окисляется и количество этого полезного вещества в плодах, соответственно, уменьшается.

Польза кизила для пожилых людей

Плоды кизила, влияя на тонус сосудов, в том числе головного мозга, замедляют старческие изменения в них. Регулярное употребление этих ягод значительно снижает риск возникновения инсульта.

Кизил считается замечательным противовоспалительным средством. Настойка из плодов обладает гипотензивным действием.

Однако в старшем возрасте употреблять кизил в большом количестве не рекомендуется – это может спровоцировать бессонницу.

Противопоказания и возможный вред

Существуют некоторые противопоказания к употреблению плодов кизила или пить из них. Это:

запор (чтобы избежать задержки опорожнения кишечника, следите за количеством съеденных ягод);

повышенная кислотность желудка;

нельзя есть плоды кизила, а также пить сок из него перед сном.

Плоды кизила обладают многими лечебными свойствами, поэтому умеренное их употребление может устранить неприятные симптомы многих заболеваний. Эта ягодка также очень вкусная, и в составе соусов, желе, напитков и десертов может украсить даже праздничный стол.