Каким должен быть идеальный ужин: советы диетолога

Придумывая каждый день полезный ужин, множество людей сталкивается с дилеммой – а что приготовить сегодня? Диетолог Анна Пархоменко объяснила, что такое идеальный ужин, каковы его цели и какие продукты подойдут для вечернего приема пищи.

В общем диетологиня выделяет 5 основных функций ужина. Подробнее о них - далее.

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Для чего нам ужин:

Чтобы дать энергию. Несмотря на то, что после ужина мы ложимся спать и кажется будто бы для этого энергия не нужна, на самом деле 80% энергии нужны телу для работы клеток. И даже когда мы отдыхаем – организм работает.

Несмотря на то, что после ужина мы ложимся спать и кажется будто бы для этого энергия не нужна, на самом деле 80% энергии нужны телу для работы клеток. И даже когда мы отдыхаем – организм работает. Для обеспечения тела витаминами и минералами. В 2 приема пищи крайне тяжело получить суточную норму йода, железа, селена и других нутриентов. Поэтому именно трехразовое продуманное питание станет профилактикой дефицитов.

В 2 приема пищи крайне тяжело получить суточную норму йода, железа, селена и других нутриентов. Поэтому именно трехразовое продуманное питание станет профилактикой дефицитов. Именно ужин является естественным снотворным . Рационально продуманные продукты улучшат качество сна и помогут избежать нервных пробуждений в 5 утра.

. Рационально продуманные продукты улучшат качество сна и помогут избежать нервных пробуждений в 5 утра. Снижает уровень стресса.

Удовлетворенность вкусовых рецепторов. Если мы удовлетворяем себя полезными продуктами, уменьшается количество перееданий, а это в свою очередь увеличивает продолжительность жизни.

Как собрать полезную тарелку

Как собрать полезную тарелку / Фото Pexels

Вот что следует включить в вечернее меню:

сложные углеводы 1 – 2 вида в любой комбинации : каша + бобовые, картофель + батат. Именно эти продукты производят энергию, обогащают тело витаминами, работают как антистресс и снотворное.

: каша + бобовые, картофель + батат. Именно эти продукты производят энергию, обогащают тело витаминами, работают как антистресс и снотворное. ненасыщенные жиры – 1 продукт: авокадо, орехи, семечки. Это насытит тело и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний;

авокадо, орехи, семечки. Это насытит тело и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний; насыщенные жиры – 1 продукт: сливочное масло, сыр, творог, мясо. Еще один пункт, отвечающий за сытость и адекватное выделение желчи

сливочное масло, сыр, творог, мясо. Еще один пункт, отвечающий за сытость и адекватное выделение желчи можно добавить белки животного происхождения, можно не добавлять (зависит от показаний)

100 – 150 граммов овощей и зелень. Обеспечивает организм витаминами, улучшает моторику ЖКТ;

Обеспечивает организм витаминами, улучшает моторику ЖКТ; 100 – 150 граммов ягод или 1 фрукт. Высвобождает энергию, насыщает витаминами и антиоксидантами.

Текст публикации Анна Пархоменко

Слышу постоянно: "Понятно, что ужин должен быть легким..." Это типа овощи и рыба? Кому должен? Кому понятно? И должен ли?

Погнали, как я люблю: цели – действия!

Цели ужина:

дать энергию. [Для чего энергия вечером, я ложусь спать и не трачу ее? 80% энергии нужно телу, не чтобы бегать-прыгать, а чтобы ЖИТЬ. Она расходуется на основной обмен – работу клеток. Эта работа не прекращается ночью. Мы спим – тело работает].

обеспечить витаминами и минералами. В 2 приема пищи крайне тяжело получить суточную норму йода, железа, селена [и далее по тексту]. Трехразовое продуманное питание – профилактика дефицитов, экономия на "БАДах", повышение качества жизни.

Если бы вы знали, панычи, как плохо чувствуются дефициты, идея о "легком" ужине или их пропуске уже была бы мертва.

быть физиологическим снотворным. Мудро собранный ужин – залог крепкого сна, профилактика нервных пробуждений в 5 утра.

снизить уровень стресса. [Спойлер: курогрудка / рыба и салат с этим не справятся].

быть вкусным. Удовлетворенность вкусовых рецепторов – меньше перееданий – увеличение продолжительности жизни – бонус: счастливая/ый ты.

Действия: собираем тарелку

сложные углеводы 1 – 2 вида в любой комбинации: каша + бобовые, картофель + батат (энергия, витамины, антистресс, снотворное, радость),

ненасыщенные жиры – 1 продукт: авокадо, орехи, семечки (сытость, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний),

насыщенные жиры – 1 продукт: сливочное масло, сыр, творог, мясо (сытость, адекватное выделение желчи),

можно добавить белки животного происхождения, можно не добавлять (зависит от показаний),

100 – 150 г овощей и зелень (витамины, моторика ЖКТ),

100 – 50 г ягод или 1 фрукт (энергия, витамины, антиоксиданты, радость).

А теперь прикинь, что может дать ужин, представленный ​​только овощами.

Ужин за 4 часа до сна = искомая легкость в ЖКТ.