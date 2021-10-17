Эти продукты опасны для тех, кто болеет диабетом

Врач Шарлотта Нортон делась в своем твиттере списком продуктов, которых следует избегать людям с диабетом второго типа. Они негативно влияют на организм и могут повышать уровень сахара в крови.

Среди главных "врагов" сладкие напитки и продукты с содержанием сахара. Подробнее о вредных продуктах рассказываем в нашем материале.

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Каких продуктов следует избегать людям с диабетом

Прежде всего Шарлотта Нортон порекомендовала исключить из рациона йогурты с фруктовыми наполнителями. Они содержат в своем составе много сахара. Она также призывает внимательно следить за фруктами, которые вы потребляете:

Когда дело доходит до диабета, фрукты часто неправильно воспринимают,

– рассказывает медик.



Откажитесь от сухофруктов / Фото Unsplash

Больным диабетом следует избегать сухофруктов. Изюм нанесет только вред вашему организму, однако свежий виноград можете без боязни есть. Он будет отличным источником клетчатки.

Я не могу не подчеркнуть важность клетчатки. Поскольку ее потребление замедляет процесс пищеварения, она помогает контролировать уровень сахара в крови. Такие продукты, как бобы, брокколи, авокадо и яблоки являются лучшими источниками клетчатки,

– добавила Шарлотта Нортон.

Медик также не рекомендует употреблять белый хлеб и белый рис.

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На каких продуктах стоит сделать акцент



Употребляйте больше овощей / Фото Unsplash

В свою очередь существуют продукты, потребление которых следует увеличить людям с диабетом второго типа. В частности это касается нежирного мяса или его заменителей для тех, кому противопоказаны насыщенные жиры. Делайте акцент на овощах, ведь они являются основой здорового питания. Эти продукты насыщают организм не только клетчаткой, но витаминами и нужными минералами.