Эта осень будет здоровой: пробиотик, который защитит иммунную систему
Источник:24 канал
Ваш иммунитет прямо сейчас нуждается в этом пробиотике. Инулин защитит от всех сезонных простуд и коронавирусной болезни.
Это разновидность растворимой клетчатки, которая входит в подгруппу фруктана. Именно инулин – это пища для кишечной микрофлоры, отвечающей за иммунную систему.
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Чем полезен инулин
Инулин способствует понижению уровня холестерина в крови. Это происходит из-за уничтожения липопротеинов низкой плотности, которых еще называют плохим холестерином.
Защитите организм от инфекций / Фото Unsplash
Особенно этот пробиотик будет полезен людям с диабетом. Растворная клетчатка может замедлить скорость всасывания глюкозы и сдерживать резкие скачки сахара в крови после потребления пищи.
Среди преимуществ инулина также:
- укрепление иммунитета;
- снижение уровня триглицеридов;
- помогает при запорах;
- улучшает усвоение кальция.
Такие положительные изменения можно получить, используя инулин в форме добавки. Для этого замачивают корень цикория в горячей воде и добавляют в пищу.
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В каких натуральных продуктах есть инулин
Добавьте в рацион полезные продукты / Фото Unsplash
Этот питательный компонент можно получить из многих продуктов, которые можно добавлять в ежедневный рацион. Наряду с другими питательными витаминами и минералами вы сможете укрепить иммунную систему и улучшить здоровье. В частности, к продуктам, содержащим инулин, относят:
- спаржу;
- бананы;
- чеснок;
- лук порей;
- репчатый лук;
- артишоки;
- пшеницу;
- овес;
- соевые бобы.