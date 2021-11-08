Эта осень будет здоровой: пробиотик, который защитит иммунную систему

Ваш иммунитет прямо сейчас нуждается в этом пробиотике. Инулин защитит от всех сезонных простуд и коронавирусной болезни.

Это разновидность растворимой клетчатки, которая входит в подгруппу фруктана. Именно инулин – это пища для кишечной микрофлоры, отвечающей за иммунную систему.

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Чем полезен инулин

Инулин способствует понижению уровня холестерина в крови. Это происходит из-за уничтожения липопротеинов низкой плотности, которых еще называют плохим холестерином.



Защитите организм от инфекций / Фото Unsplash

Особенно этот пробиотик будет полезен людям с диабетом. Растворная клетчатка может замедлить скорость всасывания глюкозы и сдерживать резкие скачки сахара в крови после потребления пищи.

Среди преимуществ инулина также:

укрепление иммунитета;

снижение уровня триглицеридов;

помогает при запорах;

улучшает усвоение кальция.

Такие положительные изменения можно получить, используя инулин в форме добавки. Для этого замачивают корень цикория в горячей воде и добавляют в пищу.

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В каких натуральных продуктах есть инулин



Добавьте в рацион полезные продукты / Фото Unsplash

Этот питательный компонент можно получить из многих продуктов, которые можно добавлять в ежедневный рацион. Наряду с другими питательными витаминами и минералами вы сможете укрепить иммунную систему и улучшить здоровье. В частности, к продуктам, содержащим инулин, относят: