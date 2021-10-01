На какой стороне спать: полезные советы для комфортного отдыха

Наше самочувствие напрямую зависит от качества сна. Научно доказано, что именно ночью восстанавливаются мышцы и укрепляется память.

В то же время длительное недосыпание из-за сна в неправильном положении и отдыха на некачественном матрасе повышает риск патологий сердца, ожирения и инфекционных поражений. Именно поэтому важно следить как и на чем вы спите.

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Сон на спине

Сон на спине дает возможность отдохнуть позвоночнику, который излишне нагружается в течение рабочего дня. Лежа в таком положении, мы уменьшаем давление на межпозвоночные диски.

Сон на спине рекомендуется для людей с сидячей работой. Раскрывая плечи и мышцы груди, эта поза эффективно нейтрализирует последствия дневной сутулости.

Как сделать сон на спине еще более комфортным:

Спите на плоской подушке или используйте валик для шеи.

Поднимите верхнюю часть тела. Это особенно важно для тех, кто страдает от апноэ или кислотного рефлюкса. Используйте для этого подушку из пеноматериала.

Набитая подушка под коленями поможет уменьшить давление на позвоночник и тазобедренные суставы. А подкладывание плоской подушки под поясницу поможет устранить боль в этой области.

Спите на твердом матрасе. Это поможет позвоночнику и суставам находиться в нейтральном положении.

Сон на боку

Сон на боку может помочь вам лучше выспаться, если у вас:

Кислотный рефлюкс. Сон на левом боку может уменьшить проблемы с желудком и кишечником.

Сон на левом боку может уменьшить проблемы с желудком и кишечником. Боль в спине. Чтобы облегчить дискомфорт, попробуйте перевернуться на бок и приблизить колени к груди.

Чтобы облегчить дискомфорт, попробуйте перевернуться на бок и приблизить колени к груди. Поясничный стеноз. Это состояние встречается у пожилых людей. Именно из-за него людям легче передвигаться, наклонившись вперед. Закономерно, что во сне такая поза тоже будет приятнее.

Врачи отмечают, что беременным женщинам (особенно после 4-го месяца вынашивания плода) также легче спать на боку, так как в других позах ребенок может давить на легкие и сердце.

Если вы чувствуете дискомфорт в суставах и позвоночнике или имеете диагностированы заболевания бедер, к примеру бурсит, сон на боку может усилить болевые ощущения.

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Сон на животе

Это положение может привести к серьезным проблемам с шеей. Однако, если вам очень комфортно именно в такой позе, попробуйте подложить под колени подушку, разместив ее с той стороны, куда смотрит ваше тело. Врачи утверждают, что это нормализует положение и поможет избежать боли в шее.

Почему так важно найти правильный матрас

Как жесткость матраса влияет на позвоночник: нормальный, слишком мягкий и твердый варианты / Фото sleep-hero

Из-за слишком мягкого матраса ваше туловище прогибается, что приводит искривление позвоночника. Слишком жесткий матрас наоборот так сильно давить на тело, что спинной отдел и вовсе не расслабляется.

Большинство людей изменяют положение сна в среднем 9 раз за ночь. Поэтому лучше приобрести подушку и матрас, которые будут адаптироваться под потребности вашего тела.