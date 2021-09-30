Что такое кашель, как его лечить и когда стоит обращаться к врачу: все о сезонной болезни

Кашель часто относят в список осенних сезонных недугов. Особенностями этого заболевания поделилась педиатр Ольга Лескив в инстаграме.

Кашель – это рефлекторный акт, который защищает дыхательные пути. Здорово 24 рассказывают об этом симптоме, его этапах развития и правильном лечении.

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Как правильно лечить кашель

Что такое кашель



Кашель – это симптом поражения дыхательных путей / Фото Unsplash

Кашель обычно появляется как симптом пораженных дыхательных путей, хотя порой он может сообщать и о других заболеваниях. Он имеет два этапа "развития": сухой и влажный. Если в помещении, где вы находитесь, воздух достаточно увлажненный и вы употребляете нужное количество воды, сухой кашель самостоятельно переходит во влажный, что является признаком выздоровления. В норме болезнь длится до 3 недель.

Когда нужно обращаться к врачу



Обратитесь к врачу, если у вас есть такие симтомы / Фото Unsplash

Существуют определенные симптомы, при появлении которых следует немедленно обращаться к врачу, ведь они могут привести к осложнениям:

присутствует одышка;

свист при дыхании;

сухие свистящие хрипы.

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Как лечить



Как правильно лечить кашель / Фото Unsplash

При обычном кашле педиатр не рекомендует проводить ингаляционные терапии, для этого нужны специальные показы врача. Ингаляции принесут пользу, если у вас бронхообструкция, хронические заболевания дыхательных путей, ларингостеноз. Для таких процедур нужно использовать только специальные и стерильные растворы.

Категорически запрещено проводить ингаляции с применением:

масел и масляных растворов;

напитков (боржоми);

отваров трав;

лекарств с пероральным применением (микстуры от кашля).

С выбором препаратов для ингаляций следует быть очень осторожным, ведь эта терапия предусматривает попадание веществ в дыхательные пути. Использование вредных и ненадлежащих продуктов может привести к пневмонии.



Будьте осторожны с ингаляциями / Фото Unsplash

Когда вы болеете, не забывайте много пить. Запретов относительно купания или прогулок на свежем воздухе нет.

Педиатр Ольга Лескив также не рекомендует лечить кашель муколитическими и отхаркивающими препаратами у детей до 4 лет. В этом возрасте у детей слабый кашлевой рефлекс, а отхаркивающие препараты вызывают увеличение количества мокроты. Поэтому такие лекарства только ухудшат ситуацию.