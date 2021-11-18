Больше удовольствия: 7 преимуществ оргазма
Источник:Health
Кульминацию сексуального контакта называют оргазмом – это серия из 4 – 10 сокращений мышц тазового дна с промежутками менее секунды. Он очень полезен не только потому, что доставляет женщине наслаждение, но и способствует улучшению физического и психологического здоровья.
Некоторые испытывают оргазм несколько раз в неделю, кто-то 1 раз, а кто-то – ни одного. Здорово 24 рассказывают о преимуществах кульминации и почему она важна для женского организма.
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Почему женский оргазм важен
Оргазм улучшает настроение
Оргазм сопровождается выбросом в кровь гормонов. Это будет способствовать улучшению самочувствия и уменьшению стресса. Среди этих гормонов:
- Окситоцин – "гормон любви", способствующий укреплению чувства привязанности к партнеру. В женском организме он еще синтезируется во время родов.
- Дофамин – подарит чувство удовольствия.
- Эндорфины – настоящие антистрессы, вызывающие чувство эйфории.
- Серотонин – отвечает за настроение, аппетит и сон.
- Пролактин – позволяет получить удовольствие после оргазма, а также отвечает за синтез молока после беременности.
Оргазм улучшает настроение / Фото Unsplash
Оргазм поможет ощутить тело
Оргазм через мастурбацию позволит изучить свое тело, что часто нелегко дается женщинам из-за психологических барьеров. Рассматривайте оргазм как возможность связаться со своим телом. Также он оказывает влияние на уровень комфорта.
Укрепляет мышцы тазового дна
Оргазм – это серия мышечных сокращений. Именно эти группы отвечают за поддержку тазового дна. Похожий эффект вы получите во время упражнений Кегеля. Укрепление мышц может оказать положительное влияние на организм, в частности увеличение притока крови к тазовой области, лучшего секса и уменьшение боли от проникновения.
Оргазм укрепляет отношения
Оргазм укрепляет отношения / Фото Unsplash
Сам по себе сексуальный контакт не способствует такому укреплению отношений, как оргазм. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что выделяемые во время организма нейромедиаторы окситоцина и пролактина способствуют укреплению и улучшению отношений между партнерами.
Оргазм улучшает сон
Многие женщины отмечают, что после оргазма чувствуют себя сонливыми. Поэтому такой "вечерний ритуал" будет способствовать крепкому отдыху. Дело в том, что кульминация во время секса расслабляет тело благодаря высвобождающимся в кровь гормонам. По такому принципу работает техника прогрессивного расслабления мышц, когда вы сначала сильно сжимаете их, а затем расслабляете.
Узнайте то, что вам нравится
Без оргазма вы не можете знать, что вас отвлекает и может лишить сексуального удовольствия. Женщины хотят получать оргазм от проникновения, но часто это невозможно. Именно мастурбация даст вам четкое представление о типе стимуляции, который доставит удовольствие. Можете использовать секс-игрушки.
Понимание того, что ваше тело обладает врожденной способностью получать удовольствие, и оно не зависит от партнера, расширяет возможности,
– рассказывает Левкофф Логан, кандидат медицинских наук и сексолог.
Учите свое тело / Фото Unsplash
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Оргазм может облегчить боль
Гормоны, синтезируемые во время организма, оказывают действие естественных обезболивающих.
Приятные ощущения, как правило, притупляют чувство боли,
– объясняет доктор Левкофф.
Некоторые женщины даже полагают, что оргазм облегчает менструальные спазмы. Однако такой положительный эффект будет не у всех, ведь в организме во время менструации реакция на гормоны может быть разной.