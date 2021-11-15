Безопасный секс: в Минздраве напомнили о методах контрацепции

Выбор метода контрацепции очень важен как для женщин, так и для мужчин. В Минздраве рассказали, как можно сделать сексуальные отношения безопасными и почему об этом важно заботиться.

В период с 2015 по 2019 год в мире ежегодно в среднем приходилось 39 абортов на 1000 женщин. В общей сложности 29% всех беременностей были прерваны искусственным способом, при этом эта процедура не всегда была проведена в безопасных условиях. Чтобы предотвратить нежелательную беременность, необходимо использовать надежные методы контрацепции, о которых мы расскажем в нашем материале.

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Надежные методы контрацепции

Каждый способ защиты имеет разный механизм и эффективность.

Презервативы

Только презервативы могут защитить как от нежелательной беременности, так и от инфекций, которые передаются половым путем. Мужские презервативы надевают на эрегированный половой орган перед контактом. Женские презервативы можно одеть раньше времени, ведь они могут оставаться внутри до 10 часов.

Гормональные методы

Гормональные препараты защищают от нежелательной беременности благодаря определенным элементам. Среди них: оральные таблетки, имплантаты, пластыри и вагинальные кольца. Они выделяют гормоны, препятствующие овуляции.



Существует много методов контрацепции / Фото Unsplash

ВМС

Внутриматочные спирали также работают как контрацептивное средство. Их имплантируют в матку, где они выделяют медный компонент или небольшое количество гормона, что предотвращает проникновение сперматозоидов в яйцеклетку.

Таблетки "после"

Существует контрацепция, которую можно использовать после контакта – таблетки экстренной контрацепции. Их используют, если половой акт был незащищенным или же другие способы контрацепции оказались неэффективными.

Стерилизация

Этот метод, в отличие от других, постоянен и надежен. Процедура вазэктомии делает невозможным попадание сперматозоидов в секрет предстательной железы мужчин. То есть их попадание в половые пути женщины во время полового акта невозможно. Для женщин есть другая процедура – ​​трубная окклюзия – хирургическая блокировка проходимости маточных труб. К выбору такого метода контрацепции следует подходить очень обдуманно, ведь он делает невозможным дальнейшее оплодотворение.

Какие методы не стоит использовать



Позаботьтесь о безопасном сексе / Фото Unsplash

Прерванный половой акт

Это один из самых древних естественных методов контрацепции. Он предполагает выведение полового члена в начале эякуляции. Однако такая "защита" не надежна, ведь сперматозоиды у мужчины могут выделяться и во время полового акта, поскольку они находятся и в уретре.

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Симптотермальный метод

Метод вычисления требует особой тщательности и внимательности. Он предполагает расчет момента овуляции и воздержания от контактов в этот период: необходима ежедневная оценка слизи и базальной температуры, которую следует измерять сразу после пробуждения до любой физической активности. Даже при очень правильных расчетах метод нельзя считать надежным.