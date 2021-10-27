Без вреда для сердца и желудка: 5 напитков, которые помогут взбодриться не хуже кофе

Если вы из тех людей, которые настраиваются на продуктивный день, только после того, как выпили кофе вместо завтрака, у нас для вас плохие новости. Этот напиток натощак приводит к изжоге, раздражает слизистую и стимулирует выработку соляной кислоты, что негативно влияет на желудок.

К тому же избыточное количество кофеина оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Чтобы избежать этих неприятностей, попробуйте заменить кофе другими напитками, которые хорошо взбодряют и настраивают на позитив.

Интересно В маршрутке и в гостях: неожиданные места, где можно подхватить паразитов

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко улучшает метаболизм / Фото Pexels

Этот натуральный напиток содержит воду, обогащенную калием. Поэтому он отлично утоляет жажду. Кроме того, стакан кокосового молока заряжает энергией и обогащает организм витаминами B, C, клетчаткой и лауриновой кислотой. Эти элементы способны улучшать метаболизм и являются эффективными противовирусным и антибактериальным средством.

Матча

Японский порошковый чай бодрит не хуже кофе. Он содержит много антиоксидантов, очищает организм и активирует обменные процессы, а также работу мозга. Содержащееся в матче вещество L-теанин способствует улучшению настроения и активизирует умственную активность.

Какао улучшает настроение / Фото Pexels

Кофеин и теобромин, содержащиеся в какао-бобах, стимулируют сердечную деятельность и оказывают положительное влияние на мыслительные процессы. Еще один микроэлемент, который находится в какао – анандамид, активизирующий эндорфины.

Горячий шоколад

Среди полезных веществ, входящих в состав этого напитка – танин, способствующий выведению шлаков из организма. Горячий шоколад помогает сконцентрироваться, улучшает работу мозга, а также повышает работоспособность и стрессоустойчивость.

Зеленый чай

Зеленый чай обладает тонизирующими свойствами / Фото Pexels

Зеленый чай – это своеобразный энергетик, обладающий тонизирующими свойствами. Напиток обогащает организм витаминами и восполняет водный баланс. А благодаря добавкам в виде лимона или имбиря, утренний чай будет иметь еще и противовоспалительный эффект.