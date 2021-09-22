Цукор в раціоні дітей: лікарка розповіла про корисну альтернативу

Відомо, що дітям не варто вживати цукри. Але чи справді в цьому разі варто звертатися до штучних підсолоджувачів? Про всі нюанси розповіла лікарка Марія Шпит.

Нині існує 6 штучних підсолоджувачів, схвалених управлінням з контролю за продуктами та ліками (FDA). До них належать: аспартам, адвантам, ацесульфам-калій, сахарин, сукралоза та неотам. Також дозволений для обмеженого використання натуральний підсолоджувач – стевія, яка виготовлена з екстрактів надзвичайно солодкої рослини S. Rebaudiana (Bertoni).

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Для кожного підсолоджувача FDA встановлює прийнятну добову норму споживання, яка є тією кількістю підсолоджувача, яку вважають безпечною для споживання щодня (розраховується у міліграмах на кілограм маси тіла).

Варто пам’ятати, що через нижчу масу тіла дитині легше отримати передозування.

Інше занепокоєння викликає те, що штучно підсолоджені продукти можуть просто замінити більш поживні продукти в раціоні дитини. Наприклад, замість того щоб споживати цукор у вигляді фруктів (які містять клітковину, вітаміни та мінерали), діти смакують солодощі чи продукти з цукрозамінників, які не мають поживної цінності.

Щоб задовольнити солодку тягу дітей – підсолоджуйте простий йогурт ягодами і додайте подрібнені фрукти до каші.

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Але! Якщо дитина з’їсть штучно підсолоджену їжу – вам не варто хвилюватися.

Лікарі забороняють споживання цукру та солі дітям не лише через їхню надмірну шкоду, а й для того щоб допомогти дітям сформувати правильні харчові звички та розвинути смакові рецептори, внаслідок чого в них виробиться любов до справді корисних продуктів, які мають природну поживність.

Лікарка резюмує, що вона не забороняє цукрозамінники, але не рекомендує їх до вживання.