Жирные, сухие, тусклые или окрашенные: маски дома для всех типов волос

16 сентября 2021 , 15:26
Читати новину українською

Источник:

Cosmopolitan

Важной составляющей в уходе за волосами являются маски. Они помогают восстановить секущиеся кончики, повреждения после окрашивания и бороться с чрезмерной жирностью.

Постоянное увлажнение и уход за волосами позволяют поддерживать их в идеальном состоянии. Выбирайте свой тип и приготовьте маску дома за 5 минут.

Интересно знать Какая опасность подстерегает детей в песочнице

Маски для волос своими руками

Маска против секущихся кончиков


Восстановите волосы после окрашивания / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • полстакана майонеза;
  • 2 столовые ложки нежирного йогурта;
  • 2 столовые ложки кокосового масла или оливкового масла;
  • 1 чайная ложка меда.

Способ применения

  1. Помойте волосы шампунем, чтобы маска легко проникла и начала действовать.
  2. Нанесите маску на влажные волосы до середины длины, избегая попадания на корни. Оставьте смесь на час.
  3. Смойте маску шампунем и нанесите кондиционер.

Маска для тусклых волос


Ваши волосы станут идеальным / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • 1 авокадо;
  • 1 столовая ложка арганового или оливкового масла;
  • 1 столовая ложка меда;
  • 1/8 стакана кокосового молока.

Способ применения

  1. Все ингредиенты измельчите в блендере или воспользуйтесь вилкой.
  2. Нанесите смесь на всю длину волос, накройте полотенцем и оставьте минимум на 30 минут.
  3. Смойте маску шампунем.

Маска для жирных волос


Попрощайтесь навсегда с жирными волосами / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки меда;
  • 1 столовая ложка геля алоэ вера;
  • сок 1 дольки лимона.

Способ применения

  1. В небольшой емкости соедините все ингредиенты и превратите в однородную массу.
  2. Нанесите на волосы, акцентируя на коже головы. Оставьте маску на 15 минут и смойте водой.

К теме Эта маска для волос поможет избавиться от перхоти: простой рецепт

Маска для сухих волос


Эта маска увлажнит сухие волосы / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки кокосового масла;
  • 1 столовая ложка меда;
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса.

Способ применения

  1. Разогрейте масло в микроволновке для легкого использования, добавьте мед и яблочный уксус.
  2. Нанесите смесь от корней до кончиков и оставьте на 30 минут.
  3. Смойте маску шампунем и добавьте кондиционер.

Автор: Ірина Бенцак