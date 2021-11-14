Включите молодость: как стимулировать выработку коллагена

За красивую кожу, красоту и самочувствие отвечает коллаген. Этот элемент необходим и для здорового функционирования организма.

Коллаген – это белок, которого в нашем организме больше всего: он находится в мышцах, костях, сухожилиях, связях, органах, кровеносных сосудах, коже, слизистой кишечника и других соединительных тканях. Поэтому очень важно контролировать и заботиться о его выработке в нужном количестве. Этому процессу способствуют некоторые продукты, о которых мы расскажем далее.

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Почему коллаген важен для здоровья

С возрастом процесс выработки коллагена становится не таким здоровым, поэтому в организме появляется нехватка этого белка, что приводит к:

появлению морщин;

ухудшению подвижности связок и сухожилий;

ослаблению скелетных мышц.



Как предотвратить появление морщин / Фото Unsplash

Очень важно заботиться о правильном питании, ведь именно от этого зависит синтез белка. Если организм не получает питательных веществ, это не способствует хорошему самочувствию и бесперебойной работе органов.

Как производится коллаген

Этот "продукт молодости" организм производит из 2 аминокислот: глицина и пролина. Важную роль также играют витамины: витамин С, цинк и медь. На процесс объединения аминокислот влияют именно употребляемые продукты: они должны содержать максимум нутриентов.

Какие продукты добавить в рацион



Сбалансированное питание очень важно / Фото Unsplash

Белковые продукты – настоящий источник аминокислот. Поэтому чаще употребляйте мясо птицы, красное мясо, кролика, рыбу и другие морепродукты, яйца, молочные продукты и бобовые. Также необходимо насытить тело питательными витаминами:

цинк вы найдете в устрицах, субпродуктах, семенах льна, тыкве, подсолнечнике, кунжуте, сушеных травах, красном мясе, бобовых;

витамином С порадует сладкий перец, зеленые овощи, хурма, киви и цитрусовые;

медь есть во многих продуктах, но лучше ее черпать из орехов, семян, бобовых и сушеных трав.

Важно поддерживать баланс витаминов в организме для активации коллагена. Ваша кожа, суставы и органы будут вам благодарны за это.



Добавьте в рацион красное мясо / Фото Unsplash

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Что ухудшает выработку коллагена

Существуют определенные факторы, обусловливающие негативное влияние на коллаген: