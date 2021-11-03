Как избавиться от двойного подбородка в домашних условиях: 7 эффективных упражнений
Источник:Viva!
Для женщин второй подбородок – настоящий кошмар, ведь он способен испортить вид на всех фотографиях. Да и в реальной жизни выглядит не лучше. Большинство представительниц прекрасного пола убеждены, что самый эффективный способ избавиться от этой проблемы – это дорогие косметические и медицинские методики.
Однако специалисты утверждают, что существует много альтернативных способов, которые помогут вернуть красивый овал лица. И некоторые из них – абсолютно бесплатны! Что это за способы? Приоткроем завесу тайны.
Читайте также Токсокароз: болезнь песочниц и... грязных подошв
Почему формируется двойной подбородок
Причин много, но основных – несколько:
- старение организма;
- неправильная осанка (привычка горбить спину во время работы за компьютером и постоянно заглядывать в экран смартфона. Если эти причины не кажутся вам важными, понаблюдайте за осанкой коллег по работе или пассажиров в общественном транспорте);
- привычка спать на высокой подушке;
- нездоровое питание;
- резкая потеря веса;
- недостаток движения;
- длительное и частое пребывание на солнце.
Почему даже у стройных людей появляется второй подбородок
Многие из нас ошибочно полагают, что двойной подбородок – это проблема исключительно людей среднего возраста с ожирением. Прогуливаясь по улицам, обратите внимание на прохожих. Конечно, сейчас это может оказаться немного проблематичным, ведь из-за пандемии COVID-19 многие ходят в масках. Но если присмотритесь, то заметите (возможно, с удивлением для себя), что "счастливыми" обладателями второго подбородка могут быть и молодые люди, которые не имеют лишнего веса.
В чем же причина
Во всем виноваты гены – если у многих ваших родственников был двойной подбородок, с большой вероятностью и у вас он будет. В этом случае вам придется либо смириться с судьбой, либо же прибегнуть к услугам клиник эстетической медицины. К сожалению, как бы вы не старались похудеть, на каких бы диетах не сидели, – гены в любом случае победят.
Как избавиться от второго подбородка с помощью упражнений / Фото blog.pokupon
Как избавиться от второго подбородка, если в молодости этой проблемы у вас не было? Предлагаем вашему вниманию несколько эффективных способов:
Упражнения на укрепление мышц шеи и повышение тургора кожи
Важно выполнять эти упражнения каждый день и не менее 10 – 15 минут. Если есть видимые изменения, прекращать тренировки нельзя, но можно уменьшить их частоту. Занимайтесь три раза в неделю, но с той же продолжительностью – по 10 – 15 минут.
Вот эти упражнения:
- По очереди громко произнесите гласные звуки – "а", "е", "и", "о", "у", "и". Лучше всего это делать перед зеркалом.
- Медленно выполните круговые движения головой (сначала влево, потом – вправо, или наоборот).
- Поочередно наклоните голову в обе стороны.
- Сложите губы "в трубочку" (как для поцелуя), после чего растяните их в широкую улыбку.
- Высуньте язык – так далеко, насколько это возможно, пытаясь дотянуться им до подбородка.
- Подоприте подбородок раскрытой ладонью. Опустите нижнюю челюсть, преодолевая сопротивление руки.
- Лягте на спину на ровную поверхность (например, на пол). Поднимите голову, одновременно пытаясь прижать ее к грудной клетке.
Полезно ОРВИ или глисты: симптомы заражения могут быть одинаковы
Массаж
- Специальный массаж для подбородка активизирует кровообращение в нижней части лица, укрепит мышцы и подтянет кожу. Кроме того, это довольно приятная процедура. Выполнять ее рекомендуется дважды в день – утром и вечером, во время выполнения привычных гигиенических процедур (умывания, снятия макияжа и т.д.).
- Умойтесь и с помощью тоника очистите лицо от грязи, пыли, избытка кожного жира и остатков декоративной косметики. Кончиками пальцев зачерпните порцию любимого крема и круговыми движениями массируйте шею в направлении снизу вверх.
Массаж подбородка / Фото dermavita
Процедуры салонного ухода
Они являются чрезвычайно эффективными, но, к сожалению, довольно болезненными и дорогими. Подойдут людям, которым нужен немедленный результат, а также (как уже упоминалось) тем лицам, которые "унаследовали" лишний подбородок от родственников.
Некоторые из процедур:
- Инъекционный липолиз (классическая игольная мезотерапия) – под кожу вводится специальная смесь, которая стимулирует редукцию (уменьшение) жировой ткани и таким образом, исчезновение второго подбородка.
- Эндермолифт – неинвазивная процедура, которая проводится с помощью специального аппарата, что оказывает действие на кожу микроимпульсами. Таким образом стимулируется регенерация глубоких слоев кожи. Процедура оказывает эффект лифтинга – не только позволяет избавиться от второго подбородка, но и устранить мелкие морщины, смоделировать контур лица и восстановить плотность кожных покровов.
- Icoone-терапия – это разновидность неинвазивного массажа, который выполняется с помощью специальных механических головок. С их помощью специалист смоделирует овал лица клиенту, сузит ему подбородок и/или подтянет обвисшую кожу.
- Радиоволновая подтяжка кожи – специальная головка излучает радиоволны, которые нагревая кожу изнутри, активируют выработку коллагена. Как результат, восстанавливается утраченная упругость кожи. Она становится эластичной и подтянутой. Соответственно, уменьшается и двойной подбородок.
- Микроигольная мезотерапия – эффект этой процедуры аналогичный игольной мезотерапии, однако менее болезненный. Исполняется не иглами, а специальным аппаратом Derma Pen либо специальным валиком с микроиглами, которыми косметолог выполняет более равномерные, но менее глубокие проколы. Под кожу вводится специальный коктейль, который стимулирует "сжигание" жировой ткани и, таким образом, уменьшение второго подбородка.
- Ulthera-терапия – подтяжка кожи происходит посредством проникновения в кожу на разную глубину микродоз ультразвуковой энергии, в результате чего кожа подтягивается и разглаживается. Также замедляются процессы старения.
Однако в большинстве можно обойтись регулярным выполнением серии упражнений для укрепления мышц лица и шеи, соответственно подобранной подушкой, изменением рациона на более здоровый и правильной осанкой во время работы за компьютером. Часто этого оказывается достаточно, чтобы улучшить свой внешний вид. Попробуйте!