Ни для кого не секрет, что качественный сон есть неотъемлемой частью хорошего самочувствия. Но с каждым новым исследованием раскрывается неизвестные ранее эффекты на целые системы организма и отдельные органы.

Так, по данным нового исследования, опубликованного в European Heart Journal – Digital Health, здоровье сердца тоже зависит от времени, когда мы ложимся спать. Вот что нашли исследователи.

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В рамках исследования ученые попытались установить связь между временем сна и сердечными заболеваниями. Для этого они проанализировали данные более 88 тысяч взрослых людей из Великобритании. Время начала сна и пробуждения фиксировалось с помощью акселерометра – устройства, которое измеряет движения и определяет фазы сна.

Исследователи также оценили демографические данные, показатели здоровья и особенности образа жизни. После дальнейшего наблюдения, которое длилось 5,7 лет, они повторно проверили участников, выявляя диагнозы, связанные с сердечными заболеваниями.

Что обнаружили исследователи

Существует ли идеальное время для сна: результаты нового исследования / Фото Pexels

Участники, ложившиеся спать между 22 – 23 часами вечера, имели более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто ложился спать в полночь или после – с большей вероятностью болели сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В частности, отход ко сну в полночь или позже был связан с повышенным риском сердечных заболеваний (на 25%). Чуть меньше – 24% человек, систематически ложившиеся спать до 22:00, были подвержены повышенному риску развития сердечных заболеваний.

эти результаты являются примером корреляции, а не обязательной причинно-следственной связью.

Врачи объясняют, что раннее или позднее время отхода ко сну с большей вероятностью нарушит биологические часы. А это – будет иметь неблагоприятные последствия для сердечно-сосудистой системы.