Как снизить уровень тревоги и стресса: действенная практика, требующая регулярности

Избежать стресса в наши дни практически невозможно. Достаточно включить телевизор или проверить электронную почту, чтобы заметить, что ваше сердцебиение несколько ускорился. Большинство из нас научилось жить с постоянным стрессом, но действительно ли это здоровый вариант?

Хронический стресс – более серьезная проблема, чем кажется на первый взгляд. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Biological Reviews, сообщает, что эмоциональное перенапряжение приводит к воспалительным процессам, которые повышают риск деменции и болезни Альцгеймера. Кроме того, хронический стресс связан депрессией, болезнями сердца и диабетом.

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Пандемия COVID-19 только усилила проблему. По данным опроса, половина американцев обеспокоены тем, что никогда не оправятся от стресса, связанного с пандемией. 25% опрошенных не против переехать подальше от цивилизации, чтобы избавиться от тревоги, 15% предпочли бы переезд на необитаемый остров.

Как бы привлекательно не звучала идея отдыха на острове, для большинства людей это решение остается только мечтой. Поэтому как справиться со стрессом?

Результаты исследования

Новое исследование с Института когнитивных наук и мозга человека имени Макса Планка, предлагает действенную стратегию, которая может уменьшить уровень стресса на 25% за 6 месяцев регулярной практики.

Авторы исследования сообщают, что умственные тренировки, основанные на медитации, могут помочь снизить уровень длительного хронического стресса. Несмотря на то, что этот способ не новый, выводы этого исследования основаны на конкретных физиологических результатах, а не на потенциально предвзятых ответах добровольцев.

Исследовательская группа пришла к выводу, что постоянная практика медитации, которая способствует осознанности, благодарности и состраданию, заметно снижает уровень кортизола.

Стресс и его влияние на волосы

Постоянная практика медитации заметно снижает уровень кортизола / Фото Pexels

Чтобы исключить эффект плацебо, вместо опросов, которые практиковались в предыдущих исследованиях, группа ученых решила измерить актуальной содержание гормона стресса в организме до и после медитации.

Кортизол, который перекачивается через все тело, в результате проникает и в волосы, накапливаясь там. Другими словами, чем больше кортизола в волосах, тем большим является показатель хронического стресса.

Всего в проекте, который длился 9 месяцев, приняли участие 3 группы людей (около 80 человек). Тренинг по медитации был разделен на несколько этапов, каждый из которых был посвящен конкретным западным или дальневосточным ментальным практикам. Участников научили, как лучше сфокусировать внимание и достичь осознанности, а также проявлять эмпатию. Каждый посещал 30-минутные занятия 6 раз в неделю.

Исследователи измеряли уровень кортизола в волосах каждого участника каждые 3 месяца. Через 6 месяцев практики, уровень кортизола у испытуемых упал в среднем на 25%. При этом, через 3 месяца регулярных медитаций изменений практически не обнаружили.

Медитацию для снятия стресса следует рассматривать как долгосрочную игру, требующую серьезного внимания и усердия.