Сколько длятся идеальные объятия: ученые назвали точное время

Лондонские психологи исследовали аспекты объятий, и определили, как время и тип объятий влияет на людей. Ученые определили – более длинные объятия имеют более позитивное влияние, чем кратковременные.

Формулу идеальных объятий вывели ученые из Голдсмитского Университета Лондона.

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По результатам исследования, объятия, которые длятся 5 – 10 секунд, лучше влияют на людей, чем быстрые объятия.

Почему люди обнимаются Объятия – это невербальная коммуникация, которая происходит между двумя или более людьми. На протяжении тысячелетий объятия выражают привязанность одного человека к другому, а также означают, что лица знакомы. Польза объятий давно доказана – при долгосрочных объятьях в организме человека выделяются окситоцин и серотонин, которые улучшают самочувствие.

По словам психологов, их исследование, возможно, впервые изучает факторы, которые влияют на оценку и поведение объятий.

Мы изучаем, какие аспекты влияют на объятия и реакцию – могут ли определенные факторы влиять на настроение человека,

– написали исследователи в своем докладе.



Объятия положительно влияют на людей / Фото Unsplash

Различные объятия – один результат

Для исследования психологи привлекли 48 женщин, и попросили их обниматься с интервалами в 1, 5 и 10 секунд. Также ученые попросили использовать различные способы объятий:

Руки двигаются вокруг туловища

Руки расположены на шее

Женщинам завязывали глаза, чтобы на них не влиял визуальный контакт. После объятий участницы сообщали, какие ощущения вызвали у них объятья. Свои ощущения женщины описывают 3 раза – сразу после объятий, через три минуты после контакта и через 6 минут.

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Оказалось, что односекундные объятия были менее приятными для волонтерок, чем объятия, которые длились дольше 5 секунд. И приятные ощущения сразу после объятий со временем угасали – через несколько минут эффекта от объятий почти не осталось.



Женщины получали больше удовольствия от длинных объятий / Фото Unsplash

А вот положение рук практически не повлияло на участниц – объятия оставались такими же приятными независимо от метода.