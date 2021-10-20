Признаки кандидоза: чем опасны хроническая усталость и проблемы с кишечником
Источник:24 канал
Часто люди не придают значения таким "неважным" симптомам, как усталость или проблемы с кишечником. Однако именно они могут свидетельствовать о паразитировании кандиды или других заболеваниях.
Кандида – очень сложная инфекция, ведь она устойчива к большинству лекарственных препаратов. К тому же она относится к наиболее распространенным видам дрожжевых инфекций, которые живут во рту, кишечнике, половых органах и коже.
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Все о кандидозе
Хотя этот грибок и имеет положительное значение, ведь, при допустимых нормах, помогает усваивать питательные вещества. Однако его избыток в организме приводит к разрушению стенок кишечника.
Важно поддерживать организм в здоровой форме, тогда вы сможете уберечь себя от кандидоза. В здоровом теле вредные организмы не могут двигаться и наносить вред. Инфекция начнет мигрировать по всему организму, если у вас есть какие-то проблемы. От нее могут страдать кровь, оболочки сердца или мозга.
Кандидоз поражает слизистые оболочки / Фото Unsplash
Почему кандидоз разрастается
Причиной распространения грибков в организме часто становится сахар, рафинированные углеводы и алкоголь. Именно этими продуктами питается кандида. К тому же повлиять на увеличение вредных бактерий может:
- прием антибиотиков;
- прием противозачаточных пероральных средств;
- местные оральные кортикостероиды;
- химио- и лучевая терапия;
- диабет 1 и 2 типа;
- ослаблена иммунная система.
Употребление сахара приводит к росту кадиды / Фото Unsplash
Симптомы грибковой инфекции
времени сверхнормативное содержание вредных бактерий трудно обнаружить. Этот вид дрожжевой инфекции имеет различные проявления. В частности стоит обратить внимание, если вас беспокоит:
- хроническая усталость;
- постоянно плохое настроение;
- инфекции половых органов;
- белый налет на языке;
- синусит;
- проблемы с кишечником;
- туманность ума;
- грибковые инфекции кожи и ногтей;
- гормональный дисбаланс.
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Лечение
Позаботьтесь о рационе / Фото Unsplash
В лечении грибковой инфекции питания имеет решающее значение. Побороть избыточное количество кандиды поможет очистка пищеварительного пути и введение здоровых бактерий. Нужно наладить правильный рацион и изменить образ жизни. Вы можете обратиться за помощью к специалисту, который предоставит вам консультации по правильному рациону. Также рекомендуем при лечении пить теплый бульон и много чистой воды.